广州日报讯 （全媒体记者王楚涵）国家统计局15日发布的数据显示，4月份主要经济指标延续恢复改善势头。

统计显示，4月份，工业生产由减转增，全国规模以上工业增加值同比增长3.9％，3月份为下降1.1％，制造业增速回升明显；全国服务业生产指数同比下降4.5％，降幅比3月份收窄4.6个百分点。

需求方面，市场销售有所回暖。4月份，社会消费品零售总额28178亿元，同比下降7.5％，降幅比3月份收窄8.3个百分点。1至4月份，全国固定资产投资（不含农户）136824亿元，同比下降10.3％，降幅比1至3月份收窄5.8个百分点，高技术产业投资降幅明显收窄。

就业方面，1至4月份，全国城镇新增就业354万人，与上年同期相比少增105万人。4月份，全国城镇调查失业率为6％，比3月份上升0.1个百分点；其中16至24岁人口、25至59岁人口调查失业率分别为13.8％和5.5％，分别比3月份高0.5和0.1个百分点。

国家统计局新闻发言人刘爱华在当日举行的国新办新闻发布会上说，总的来看，4月份主要经济指标有所改善，我国经济运行正逐步向常态化复苏。同时也要看到，当前境外疫情仍在扩散蔓延，国内经济稳定复苏仍面临诸多挑战。

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