广州日报讯 （全媒体记者王楚涵）国家统计局15日发布的数据显示，4月份主要经济指标延续恢复改善势头。
统计显示，4月份，工业生产由减转增，全国规模以上工业增加值同比增长3.9％，3月份为下降1.1％，制造业增速回升明显；全国服务业生产指数同比下降4.5％，降幅比3月份收窄4.6个百分点。
需求方面，市场销售有所回暖。4月份，社会消费品零售总额28178亿元，同比下降7.5％，降幅比3月份收窄8.3个百分点。1至4月份，全国固定资产投资（不含农户）136824亿元，同比下降10.3％，降幅比1至3月份收窄5.8个百分点，高技术产业投资降幅明显收窄。
就业方面，1至4月份，全国城镇新增就业354万人，与上年同期相比少增105万人。4月份，全国城镇调查失业率为6％，比3月份上升0.1个百分点；其中16至24岁人口、25至59岁人口调查失业率分别为13.8％和5.5％，分别比3月份高0.5和0.1个百分点。
国家统计局新闻发言人刘爱华在当日举行的国新办新闻发布会上说，总的来看，4月份主要经济指标有所改善，我国经济运行正逐步向常态化复苏。同时也要看到，当前境外疫情仍在扩散蔓延，国内经济稳定复苏仍面临诸多挑战。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】