累计540万元！六年关爱百岁老人 民企用行动传递公益爱心

5月16日上午，2020年“红豆情长 杉助人寿”——红豆集团关爱百岁老人公益活动举行。会上，无锡市、锡山区民政局领导和红豆集团领导一起向东港镇2020年新增的12位百岁老人发放10万元爱心善款。据了解，无锡耀庭慈善基金会自成立后连续六年举办“关爱百岁老人”活动，六年来，基金会已累计为54位百岁老人发放爱心善款，共计540万元，用行动传递公益爱心、弘扬尊老爱老风尚。

东港镇近几年每年都新增多名百岁老人，这不仅和当地的人文、社会环境有关，还与当地周边的生态环境有着密不可分的关系。红豆集团自1997年就在东港镇进行红豆杉人工培育种植。红豆杉素有“健康树”、“长寿树”的美名，因为它一方面吸收一氧化碳、二氧化硫等有毒物质，起到防癌作用；另一方面红豆杉有高效的净化空气功能，让附近的居民能够时刻享受自然的新鲜空气。据悉，东港镇也被国际自然医学会认证为首个红豆杉世界长寿之乡。

会上，百岁老人臧凤娣的外孙女孙女士代表外婆对红豆集团及无锡耀庭慈善基金会表示了感谢，“红豆集团给我们东港镇树立了一个敬老爱老的榜样，这是我们东港镇人民的福气。我代表外婆对红豆以及基金会给予老一辈的关心和关爱表示感谢。”

活动期间，臧凤娣、孙琴娣和王小妹三位百岁老人的家属向基金会赠送了锦旗。“红豆心系百岁老人，大爱情暖黎民百姓”“关注民生献爱心，扶弱敬老真情在”“红豆杉是健康树，基金会是爱心林”锦旗上的一字一句，都代表着百岁老人家庭对基金会的感激之情。基金会坚持发扬尊老、敬老、爱老的精神，怀揣慈善和感恩的心，让红豆大爱得以在当地延续。

红豆集团董事局主席兼CEO周海江在会上表示，“红豆集团的发展始终是‘刚柔并济’的。一方面，我们通过不断推进‘三自六化’，纵深推进企业改革创新和进化升级，实现稳健发展；另一方面，我们在追求高质量发展的同时，也执着于企业的‘情’文化，坚持推进‘八方共赢’，兼顾社会各方利益，为建设美丽红豆、美丽东港、美丽中国而不懈努力。”

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