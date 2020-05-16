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方蔚豪出任平安好医生董事会主席兼CEO

2020年05月16日18:06  来源：人民网-财经频道
 

 5月15日, 平安健康医疗科技有限公司(股票简称:平安好医生）发布公告，由于王涛先生的个人原因，董事会决定免去其董事会主席、执行董事、首席执行官职务。同日，董事会委任方蔚豪先生出任执行董事、临时董事会主席、首席执行官。

公告显示，方蔚豪先生，47岁，西安交通大学应用经济学博士，现任平安医保科技联席董事长兼CEO，平安租赁董事长兼CEO，在企业管理、金融，特别是医疗科技方面经验丰富，拥有优秀的战略领导力和突出的业绩贡献。方蔚豪于2012年8月加入中国平安集团，参与创建了平安租赁公司，提前布局汽车融资、健康检测中心、小微租赁等垂直业务增长领域，带领公司实现资产增速稳步增长，稳居行业第一梯队。尤其在医疗健康领域，积极落实平安集团"医疗健康生态圈"战略，建立平安健康（检测）中心，在全国首创影像诊断、医学检验和精密检查"三位一体"的第三方医疗服务业态，积极推进国家分级诊疗政策顺利落地。

平安好医生表示，公司拥有成熟的公司治理、完备的经营管理决策机制，管理层的变动不影响公司的正常经营和管理。截至2019年末，平安医保科技各项业务已覆盖全国200余个城市，服务超8亿参保人。（实习生金思雨）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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