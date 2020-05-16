万象大会折射移动内容生态构建三要素

5月13日，“万象”2020百度移动生态大会（简称“万象大会”）召开。作为百度移动生态最重要的年度大会之一，万象大会吸引了大量创作者和行业人士关注。

此次大会中，百度展示了在移动生态产品发展的成绩单，也公布了2020年三大战略方向与两大创作者扶持计划。百度的未来规划与愿景也折射了当下构建移动内容生态的三大发展要素。

追求服务的品质

根据中国互联网信息中心的最新报告显示，截止2020年3月，中国网民规模为9.4亿，而人均每周上网时长为30.8小时。科技的快速发展以及互联网的普及，使人民对移动内容的依赖性和期待值大幅度增加。用户衡量移动内容生态质量的水平的标准也不再局限于服务项目的多样性。服务品质、产品质量，已经逐渐成为了当今移动内容生态构建需要重视的要素之一。

本次“万象大会”上，百度执行副总裁沈抖再次强调了服务品质对于百度的重要性。他表示，在移动时代，用户比以往任何时候都希望更快地获取到具有针对性的服务。

在发扬其原有优势的同时，百度在本次“万象大会上”首次提出“一站式满足内容和服务需求”的知识领域主要变革。未来，百度将从两个方面搭建服务矩阵，一方面通过智能小程序，帮助创作者更深度的联系用户，实现从信息到服务的升级，提供快速高效的端到端服务。

另一方面，百度将提供更长的服务链条，提高百度移动生态的服务能力。目前，作为服务的核心基础，百度智能小程序已经可以在政务、购物、旅游等271个细分场景提供服务能力。在电商服务方面，用户已经能在百度APP通过智能小程序购买手机、电脑、生鲜、票务等各种各样的商品。

据介绍，通过一系列矩阵类服务的推出，百度为用户提供了多维度、深层次的使用体验。百度在“万象大会“上提出的服务化战略变革，也折射了服务品质在移动内容构建上对提升用户满意度、增强产品黏性等重要方面的关键作用。

探索知识的价值

如果移动生态的服务品质是用户衡量产品体验感的重要标准，那移动内容所包含的知识含量则是整体行业生态链的价值核心。如何让移动生态产出高效高质的信息，让用户获取知识的渠道不再受限于产品与创造者的产出，是当今移动内容构建的第二大要素。

作为移动内容生态链的关键角色，创作者一直在各个平台拥有高度的关注及大量的“福利”。在本次“万象大会”上，百度也强调了集团对创作者的需求及重视，并提出“人格化”的知识领域变革，强化创造者的影响力。

2020年下半年，百度宣布将全面打通百度App、爱奇艺、百家号、智能小程序、好看视频、百度百科等众多百度系移动产品，让创作者能够跨平台运营。这也意味着用户将可以在任意百度系平台看到任何创造者所产出的内容，从而探索信息、获取知识。

除此之外，百度将推出 “百川计划”与“星知计划”等创造者扶持计划，为创作者提供资源与平台，提升产出内容的质量与价值。其中，“百川计划”将提供500亿流量扶持，项目内所包含的新手扶持、爆款创造、粉丝增长、MCN专属计划等主要版块将全面助力创作者快速增长与培训。而“未来计划”则拿出包括1000亿爆款流量等资源扶持及培养短视频创作者。

专家表示，从百度的战略发展上看，高质量与多元化的创作者是健康、有价值的移动生态系统的关键。作为中国网民在过去20多年获取信息的重要平台，百度深知知识的力量对整体移动生态链的关键作用。由此可见，移动生态的构建不仅在于内容的丰富性，更是在于所传递信息的覆盖度以及其中包含的知识含量与价值。

变革技术的力量

服务品质与内容质量，是移动生态建设的基本。随着科技产品的快速更新换代，能否跟随时代的脚步，灵活变通服务内容与项目，是移动生态构建者需要面对的第三大要素。

沈抖介绍，百度将持续利用其AI技术的优势，提升用户使用满意度，增加用户对百度产品的整体黏性。同时，信息流看听模式、知识图谱、自然语言处理等AI技术，也让用户的使用体验更加方便顺畅。

李佳琪、薇娅等头部主播的销售业绩与超高曝光度让直播行业走入人民的实现。在人人皆有手机，人人皆可直播的时代，直播行业的风生水起让各个行业开始利用直播发展云上经济。作为拥有大量稳定客户群的重要搜索平台，百度自然也不会错过这个机会，并在“万象大会”上做出了回应。

沈抖表示，直播业务将会是今年下半年百度的重点发展方向，和淘宝、抖音等平台把直播与电商进行结合不同，百度选择的是用直播提升平台上内容创作者的活跃度，坚持其搜索平台对知识及内容质量的追求。

与此同时，沈抖强调百度搜索和信息流的特性会让其更清楚用户想看什么类型的直播，借直播为用户提供更深入的个性化服务。可以看出，移动生态的变革并不是随波逐流或者是模仿，而是在大趋势下，在保持原有产品特色的同时，进行合理的创新。

业内人士认为，在不忘初心的前提下开展变革，是未来构建可持续移动生态的关键。移动生态的构建如何在保证服务质量、产出高效知识的同时，灵活变更及更新换代，是百度及各大互联网集团在当今时代背景下，需要面临的共同挑战。

(责编：毕磊、夏晓伦)