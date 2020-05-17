我国3月份以来出口509亿只口罩 

新华社北京5月17日电（记者刘红霞）海关总署17日发布数据显示，3月1日至5月16日，全国共验放出口防疫物资价值1344亿元，其中包括509亿只口罩。

据海关统计，除口罩外，3月以来我国还出口了2.16亿件防护服、8103万副护目镜、1.62亿人份新型冠状病毒检测试剂盒、7.27万台呼吸机（无创呼吸机6.39万台）、17.7万台病员监护仪、2643万件红外测温仪、10.4亿双外科手套。

4月份以来，我国出口防疫物资呈明显增长态势，日均出口金额从4月初的约10亿元，增长到近期的35亿元以上。

数据还显示，我国防疫物资主要出口目的地为美国、德国、日本、法国、意大利。一般贸易占94％，价值1263亿元。

业内人士认为，中国防疫物资出口，为国际社会共同抗击疫情提供了强大支持和保障，体现了负责任大国担当。

海关总署相关负责人表示，将持续加大违法违规出口防疫物资行为查处力度，形成有力震慑，全力保障防疫物资有序出口。

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