新疆4.3亿元稳岗补贴惠及逾146万企业职工 

新华社乌鲁木齐5月17日电（记者阿依努尔）为稳定就业岗位，新疆加大对困难企业的政策扶持力度，截至目前，已为7.2万户企业发放稳岗补贴，逾146万企业职工因此受惠。
记者从新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅失业保险处获悉，新疆加大失业保险稳岗返还力度，对不裁员或少裁员的参保企业，按照上年度实际缴纳失业保险费的50%予以返还。
与此同时，新疆扩大中小微企业稳岗返还政策受益面，全疆中小微企业裁员率标准不高于5.5%，30人以下的参保企业裁员率不超过企业职工总数的20%，即可享受稳岗补贴。
截至今年4月底，新疆共为7.2万户企业返还失业保险稳岗补贴4.3亿元，惠及职工146.3万人，其中为7.1万户中小微企业返还3.2亿元，惠及职工121.3万人。
为持续释放政策红利，新疆进一步简化申请环节，优化返还流程，通过信息化手段，筛查出符合条件的企业，变“企业找补贴”为“补贴找企业”，充分发挥稳岗补贴为企业减负、稳岗的作用。
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