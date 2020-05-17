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粤港澳大湾区首趟国际邮政专列从新疆出境 

2020年05月17日14:23  来源：新华网
 

　　新华社乌鲁木齐5月17日电（记者孙少雄、符晓波）一趟驶自广州、满载41个集装箱的国际邮政专列日前从新疆霍尔果斯口岸顺利出境。专列将途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等国，最终抵达目的地立陶宛。

　　这是粤港澳大湾区开行的首趟国际邮政专列，全程10779公里，也是目前我国运输距离最长的邮政专列。

　　此趟专列5月9日从广东(石龙)启运，载有服饰鞋帽、玩具箱包、电子产品等出口产品，总重逾248吨。专列5月15日经新疆霍尔果斯口岸出境，产品运抵立陶宛后，再分发至西班牙、英国等26个国家。

　　受全球新冠肺炎疫情影响，国际航空运能下降，国际物流渠道收窄，中欧班列对畅通国际货物运输通道发挥了重要作用。

　　霍尔果斯海关监管三科关员吕望晟介绍，为助力中欧班列发展，全力支持企业复工复产，霍尔果斯海关、铁路等相关职能部门加大服务力度，出台多项措施，进一步简化通关手续、压缩通关时间，确保中欧班列稳定高效开行。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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