IMF拟再向下修正全球经济预测 中国该如何对冲经济影响？

中新经纬客户端5月17日电 (宋亚芬)随着疫情对全球经济的影响进一步恶化，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃近日表示，将于6月公布对全球经济预测的向下修正。

多位经济专家在接受中新经纬客户端采访时表示，受二季度疫情全球蔓延不断加重的影响，最终数据可能比2008年- 2009年金融危机时还要低。世界银行的数据显示，2008年和2009年全球GDP增速分别为1.85%和-1.68%。

在此情况下，中国在财政政策和货币政策上又该如何应对？

二季度多国经济恐受重创

IMF在4月14日发布的《世界经济展望报告》曾指出，受新冠病毒大流行影响，全球经济2020年预计将萎缩3%。而IMF总裁的最新表态，则意味着2020年全球经济将萎缩至3%以下。

中国人民大学重阳金融研究院院长助理兼宏观研究部主任贾晋京对中新经纬客户端表示：“2020年全球经济增长肯定是要比IMF一季度预测的3%要萎缩很多。因为二季度是疫情对欧美经济影响最严重的阶段。如果二季度欧美普遍负30%的话，估计全球经济全年下降幅度肯定会超过5%，降幅也会超过2009年金融危机时期。”

东方证券首席经济学家邵宇也预计全球经济将萎缩至-4%甚至-5%的水平。

美国亚特兰大联储近日发布的报告预测，2019年第二季度美国GDP将大幅下降34.9%，是第二次世界大战以来的最大跌幅，并预计整个2020年美国经济仍将比2019年低6.8%。

高盛13日在一份报告中也提出，美国二季度GDP料将下滑39%，全年经济增速将下滑6.5%。

欧元区的形势也不乐观。欧委会5月6日公布的春季预测报告显示，欧盟27国的国内生产总值2020年将下跌7.5%。

那么，全球经济何时可以缓解？植信投资首席经济学家兼研究院院长连平对中新经纬客户端表示，现在美国疫情并未明显缓解，而共和党已有放松防控发展经济的想法。在这样的情况下，未来是否还会受到第二波疫情的影响存在不确定性。所以接下来还很难说两个季度情况就会有所缓和，反倒是还可能会出现进一步地多次的反复，具体的影响还没法做出判断。

北京大学经济学院教授、北京大学国民经济研究中心主任苏剑也认为，今年全球经济取得正增长的困难很大，基本上做不到。“疫情的严重程度远远超出人们的想象，而且还看不到彻底解决的希望。最终疫情在全球范围内的终结取决于治理能力和医疗资源最差的国家，因为这个病毒传染性很强，又不可能把任何一个国家孤立起来，所以只要有一个国家治理不好，全球就不能掉以轻心。这种情况下，疫情经济将持续很长时间，可能持续到明年，其结果是今年的全球经济形势不乐观。”

中国财政货币政策上该如何应对？

面对当前的世界经济发展形势，要尽力减少世界经济对中国经济的不利影响，在财政和货币政策上中国又该如何应对？

对此，贾晋京表示：“在这种情况下，从货币和财政政策角度来看，肯定是要更加积极一些。”

东方证券首席经济学家邵宇则指出，中国的财政政策还有进一步发力的空间，但是总体而言在全球出现比较大的萎缩的背景下，中国很难去制定一个比以前更高或者相对水平更高的增长目标。目前中国的政策大多是对冲性的，并不是强烈刺激性的，所以我觉得只能在特别国债的发行额度，包括货币政策的释放，降准降息的空间方面继续做一定的政策操作，但是可能很难达到像2008年那样一个刺激的量级，不管是财政占GDP的比重，还是货币宽松的程度。

连平也认为中国应加大对冲的力度。“如果全球疫情在三季度仍没有缓和的话，中国的相关政策可能还要更加积极，甚至于还要加码。在接下来还需要进一步提高政策的前瞻性和灵活性。我觉得中国的财政政策还有更加积极的空间，货币政策也还有进一步松动的空间，比如准备金率进一步下调，利率进一步下调，都是有空间的。”

不过，受制于疫情对经济的影响，也有专家认为财政政策上恐会受限。

苏剑分析称，中国的财政政策受制因素太多，主要是疫情打击下财政收入下滑、支出上升导致的困境。在这种情况下还要实行扩张性财政政策，难度就很大。因此，目前中国财政政策的困难不在于如何作为，而在于如何筹资。目前发行国债、处置国有资产应该是比较好的办法。减税、增加政府支出(包括基建支出和转移支付)都是可行的办法，降低社保收费、高速路收费等等也都是好办法，但这些的前提是得先有别的收入来源。

(责编：毕磊、夏晓伦)