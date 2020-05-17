海南冲刺脱贫攻坚关键阶段 高质量打赢收官之战

中新网海口5月17日电 (记者 王子谦)海南省17日召开“继续‘背水一战’高质量打赢脱贫攻坚收官战全面建成小康社会誓师大会”，海南省委书记刘赐贵要求全省如期完成脱贫攻坚任务目标，确保全面建成小康社会，确保海南自贸港建设顺利开局。

据悉，2015年来海南累计退出贫困村600个，脱贫65.9万人，5个国定贫困县全部脱贫摘帽，贫困村全部出列，贫困发生率由8.9%下降至0.01%以下，未脱贫人口仅有490人，提前一年基本消除现行标准下的绝对贫困。截至4月29日，海南省共有脱贫监测户1271户5345人、边缘户2896户11145人。

海南省省长沈晓明介绍，目前海南脱贫攻坚还存在“硬骨头”要啃：产业扶贫利益联结机制不紧密、资金项目管理不规范、少数贫困户内生动力不足等老问题依然存在；新冠肺炎疫情给农产品产销对接、贫困劳动力务工就业、扶贫项目复工复产、特色养殖产业、农民增收带来新挑战。他介绍，一季度海南省贫困地区农村人均可支配收入为3200元，同比下降2.1%，这是近6年同期该省贫困地区农村居民收入首次出现下降。

“现在距年底收官只剩下半年多时间，脱贫攻坚已到了拖不得、等不起、慢不得的冲刺时刻，到了退无可退、背水一战、决战决胜的关键阶段。”刘赐贵指出，现阶段海南全力应对常态化疫情防控、全面建成小康社会、海南自贸港建设“三个大考”。加快建设自贸港，不仅需要完成脱贫的底线目标、最低要求，还要巩固脱贫成果、防止返贫，确保农民持续增收致富，否则自贸港建设就没有说服力。

他要求，海南今年要精准实施多项超常规举措：精准实施产业扶贫，解决产业扶贫“一股了之”“一发了之”“一分了之”问题；精准实施就业扶贫，对外出务工的贫困人口实现全覆盖、全周期的管理服务；精准巩固脱贫成果，加快建立防止返贫监测和帮扶机制；精准监管扶贫资金，严厉查处违纪违规行为；精准落实全岛同城化布局，全力推动乡村振兴战略。

他表示，海南要继续压紧压实五级书记抓脱贫攻坚责任，省级党员领导干部年内不少于2次深入脱贫攻坚联系点开展工作，确保市县党委书记遍访贫困村，乡镇党委书记、村党组织书记遍访贫困户。同时，重点解决形式主义、官僚主义问题，尤其是督促检查过多、重复考核、文山会海等突出问题。

据了解，海南今年将努力克服疫情影响，抓紧出台政策帮助带贫企业和农民专业合作社对野生动物养殖项目转产转型。定向投放一批新业态就业岗位，开发一批公益服务岗位，确保在6月30日前每个有培训需求的贫困劳动力至少参加一次免费培训，所有有务工意愿的贫困户家庭至少有一名劳动力实现务工就业。

“贫困群众应当清醒认识到，只是‘等着别人送小康’是不行的，努力奋斗才能梦想成真，辛勤劳动才能创造美好生活。”刘赐贵勉励贫困群众要鼓足干劲，在各级干部的帮助下战胜贫困，大力发展生产，“在共同富裕的道路上，一个都不要掉队！”

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