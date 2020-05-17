河南年底前将实现县城以上城区5G网络全覆盖

新华社郑州5月17日电(记者刘高阳)记者从河南省人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上了解到，目前，河南已实现各省辖市城区5G网络全覆盖和正式商用，今年底前，河南省将实现县城以上城区5G网络全覆盖。
据介绍，河南省把5G作为“新基建”、新产业发展的重要抓手，计划新建5G基站2.9万个，今年底前5G基站总数达到4万个。河南还将开展5G应用场景试点示范，全行业计划投资57.15亿元，实施77个5G重点行业应用项目，主要涉及5G+工业互联网、智慧医疗、智慧交通、智慧矿山等14大类应用场景。
作为布局“新基建”的系列举措，河南将充分发挥郑州直联点综合带动作用，以信息技术推动制造业转型升级。同时，持续推进郑州、开封、洛阳互联网国际通信专用通道建设，加快推进中原数据基地建设，加快洛阳标识解析体系二级节点的应用推广，加快推进NB-IoT网络建设等。
在加快千兆城市建设方面，河南将积极推进基于IPv6的下一代互联网规模部署，开展全省固定宽带用户百兆免费大提速，年底前实现所有宽带用户百兆接入全覆盖。
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