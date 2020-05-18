海关总署：中国3月份以来出口509亿只口罩

据新华社北京5月17日电 （记者刘红霞）海关总署17日发布数据显示，3月1日至5月16日，全国共验放出口防疫物资价值1344亿元，其中包括509亿只口罩。

据海关统计，除口罩外，3月以来我国还出口了2.16亿件防护服、8103万副护目镜、1.62亿人份新型冠状病毒检测试剂盒、7.27万台呼吸机（无创呼吸机6.39万台）、17.7万台病员监护仪、2643万件红外测温仪、10.4亿双外科手套。

业内人士认为，中国防疫物资出口，为国际社会共同抗击疫情提供了强大支持和保障，体现了负责任大国担当。

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