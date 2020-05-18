头部券商争市场 债券承销“白菜价”埋隐患

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）中信证券“白菜价”债券承销引起轩然大波，低价竞争背后的原因也引发市场思考。北京商报记者根据Wind数据统计，截至5月17日，今年券商债券承销规模同比已增长超过两成，排名前五券商分食超四成蛋糕。但伴随着债券市场信用风险不断暴露，今年已有24家券商承销“踩雷”违约债。业内人士指出，眼下债券市场规模导向未得到根本改变，主承销商为争取市场份额打价格战，极易埋下风险隐患。

在当前的债券承销市场，头部券商占据了主要市场份额。北京商报记者根据Wind数据统计，截至5月17日，今年券商债券承销金额达到3.28万亿元，由86家券商分食，承销规模较去年同期的2.59万亿元增长26.36%。中信证券以超过4000亿元的承销规模领跑国内各大券商。

具体来看，今年以来，有9家券商承销规模超过1000亿元，中信证券和中信建投在债券承销规模上占据了绝对优势，年内债券承销总金额分别为4151.92亿元、4013.34亿元，市场份额分别为12.67%、12.25%，两家瓜分近1/4的市场“蛋糕”。年内债券承销额位居三四五席位的分别是国泰君安、海通证券、华泰证券，规模分别为1985.14亿元、1826.18亿元、1776.57亿元。从规模来看，排名前五家券商占据了超过四成市场份额。

在债券承销上积极“开疆拓土”对于券商而言本无可厚非，但部分头部券商为了争取市场份额，不惜打起价格战，则引起了行业自律组织的注意。

5月15日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）表示，中信证券、兴业银行在部分非金融企业债务融资工具项目招标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预计承销费收入明显低于两家机构核算的业务开展平均成本。交易商协会表示，两家机构不正当竞争行为，对市场正常秩序造成不良影响，对两家公司予以警告，并责令两家机构限期整改。

今年4月27日，海南股权交易中心就曾发布公告称，海南省发展控股有限公司（以下简称“海南发展”）公开选聘发行中期票据主承销商，最终确定中选单位为中信证券和兴业银行，承销费率为0.03％。。这意味着海南发展每发行1亿元规模债券，两家合计才收3000元承销费。业内人士将此费用戏称为“白菜价”，直言这么低的承销费率可能连差旅费都不够。对相关问题北京商报记者尝试采访中信证券，但截至发稿未联系到相关负责人。

事实上，债券承销低价竞争已不是新鲜事，一些公司看似赔本的生意背后，却有着自己的“小算盘”。北京一家中型券商人士对北京商报记者表示，在券商分类评级中，债券承销规模靠前有助于在分类评级中取得更高评级，同时规模排名也成为项目投标中的加分参考项。此外，一些券商用低成本获得债券承销资格之后，可能会在后续的销售环节通过某种操作覆盖成本，但这种方式难免会影响执业质量，埋下风险隐患。

值得注意的是，近年来，债券违约风险不断暴露，在券商积极抢食债券市场“蛋糕”的同时，市场信用风险增加也给券商执业能力带来更大的考验。北京商报记者根据Wind数据统计，从违约日期来看，截至5月17日，今年已有24家券商及其子公司承销“踩雷”违约债。其中，纵然有市场环境的因素，但部分券商“重数量、轻质量”的行为也极易发生风控把关缺失，未充分履行适当的尽职调查义务的情况。近年间更有多家券商因债券承销未勤勉尽责遭致处罚。比如国泰君安因在担任富贵鸟相关公司债券的承销机构和受托管理人时，未能勤勉尽责地履行相关责任，在今年4月被福建证监局出具了警示函。德邦证券因承销五洋债时出现未充分核查募集文件的真实性等违规行为，2019年11月被证监会责令改正，给予警告，没收违法所得1857.44万元，并处以55万元罚款。

券商投行从业人士何南野指出，作为“看门人”，券商应“爱惜羽毛”，避免风控流于形式盲目扩大市场份额，同时也应制定相关的项目承揽、承做、承销、持续督导等各个阶段的清晰制度，并要求员工按制度严格执行，一旦发现问题，应积极进行风险处理和应对。

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