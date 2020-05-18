上市险企4月保费重回两位数增长

北京商报讯（记者 陈婷婷）经历了3个月的低谷期后，4月上市险企保费终于重回高光时刻。截至5月17日，除中国人保外，其余4家A股上市险企均披露了前4月保费数据情况。北京商报记者梳理发现，前4月上市险企合计保费收入同比增长6.61%；而从单月情况来看，4月，保费重回两位数增长，同比增长16.57%。其中，健康险业务增速领跑，较去年同期增长超五成。

数据显示，今年1-4月，中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险保费收入分别为3375亿元、3212.01亿元、1535.37亿元和685.84亿元，分别同比增长14.45%、-3.15%、3.62%和33.11%。上述4家险企前4月合计保费收入为8808.22亿元，相较于去年同期的8262.28亿元，同比增长6.61%。

从4月单月保费收入情况来看，4家上市险企合计保费收入为1266.16亿元，同比增长16.57%。此前受疫情影响，上述险企“开门红”失利，每月保费收入仅同比微增。1-3月，上述险企合计保费收入分别为2064.3亿元、1112.35亿元、4365.42亿元，分别同比增长8.8%、-0.51%和0.92%。

就单个公司而言，4家险企也均实现同比两位数增速。其中，中国人寿领衔4月增速榜首，保费收入实现297.25亿元，同比增长31.87%；新华保险以23.76%的增速位列其后，单月实现103.39亿元保费收入；中国平安和中国太保4月保费收入分别为633.73亿元和231.79亿元，分别同比增长10.48%、13.83%。

对于上市险企4月保费加速回暖，招商证券研报分析，寿险保费边际改善明显，各公司均辅助以积极的费用政策刺激代理人销售动力，同时积极将疫情期间积累的客户资源进行挖掘开发实现较好效果；财险刚性消费属性凸显，得益于汽车销量的强劲转正及经济活动的逐步恢复带来非车险的有序回暖，整体而言，财险业务保费呈现相对刚性且具备向上的弹性。

具体到各业务板块，4月，健康险业务增速一骑绝尘，从目前披露健康险保费的情况来看，平安健康险保费收入实现6.99亿元，较去年同期增长超五成。财产险板块增速高于寿险增速。包括平安产险和太保产险在内的两家财产险公司保费收入分别为239.57亿元和122.62亿元，同比增长21.04%和17.19%。寿险板块中，除了中国人寿和新华保险外，平安人寿和太保寿险分别增长10.27%和2.95%。

疫情提高了民众购买保障型产品的积极性，保险需求在疫情过后得到逐步释放。中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示，居民对健康服务和健康保障的需要和要求有明显提高、健康保险产品服务和监管的“供给侧”创新不断丰富和深入，以及健康险赔付占居民医疗费用支出比重还很低，所以潜力很大。

“三大因素支撑上市险企二季度负债端改善超预期。”谈及二季度上市险企负债端走势，国泰君安证券非银首席分析师刘欣琦分析道，二季度以来各家公司持续加大营销政策推动力度，主要为加码代理人费用激励及新推高性价比保障型产品，预计将推动新单及新业务价值增长超预期；同时，重疾定义及发生率表修订出台将加速上市险企推出新重疾产品，使得当前重疾产品更具销售卖点，有助于推动新单增长超预期；此外，2019年二季度因“开门红”后业务节奏调整导致新单基数较低，为当前二季度新单增长提供了有利环境。

(责编：李栋、值班)