银行一季度不良贷款上升 近5000家网贷机构退出

【编者按】

金融稳，经济稳。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是防范化解金融风险攻坚战的收官之年。即日起，广州日报将推出“金融防风险，再动员再部署再强化”为主题的连续报道，聚焦各类金融机构近年来在金融防风险方面的成效和举措。记者将兵分多路，调查各类金融机构在金融防范风险方面存在的问题、工作举措及成效等，对好的做法进行推广宣传，对问题进行披露促其完善。

【银行业】：

国有行股份行PK中信银行不良率上升最快

受疫情影响，市场对银行不良贷款情况存在普遍担忧。银保监会发布的一季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，商业银行不良贷款有所上升。

数据显示，一季度末，商业银行不良贷款余额2.61万亿元，较上季末增加1986亿元；商业银行不良贷款率1.91%，较上季末增加0.05个百分点。一季度末，商业银行正常贷款余额134万亿元。其中，关注类贷款余额4.1万亿元。

在风险递补能力方面，一季度末，商业银行贷款损失准备余额为4.8万亿元，较上季末增加2943亿元；拨备覆盖率为183.2%，较上季末下降2.88个百分点；贷款拨备率为3.50%，较上季末上升0.04个百分点。一季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.88%，较上季末下降0.04个百分点；一级资本充足率为11.94%，与上季末持平；资本充足率为14.53%，较上季末下降0.12个百分点。

记者对比了上市银行中6家国有大行和9家股份制银行，有5家银行一季度末的不良率与年初相比是持平的，4家出现上升，6家下降。其中，浦发银行虽然不良双降，但是不良率依然最高，达到1.99%；其次是华夏银行，不良率为1.82%。中信银行则是不良率上升幅度最大，比年初上升了15个基点，达到1.8%。而且，中信银行的资本充足率仅为12.44％，排名在15家银行中垫底。

多措并举

银行不良贷款风险可控

交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊表示，考虑到全球疫情对国内的影响，预计二季度资产质量会有小幅下行。“综合来看，2020年全年商业银行不良率将处于平稳可控态势，预计会维持在2%左右。”赵亚蕊认为。

银保监会首席风险官肖远企在4月22日国新办发布会上预计，第二季度和今后一段时间银行不良贷款还会有一些上升，但是幅度不会非常大。目前，复工复产正在有序开展，监管也采取了很多对冲政策措施来缓释风险，这些措施也开始发挥效果。银行的不良贷款会有小幅上升，但是风险完全可控。

与此同时，记者观察到，疫情发生以来，包括广州农商行在内的多家银行及时出台多项针对性政策和措施，为中小微客户提供一揽子“战疫情”指引和优惠，携手共渡难关。这不仅帮扶了企业，也是高效的疫情风险管理，是银行防风险的手段。广州农商行相关负责人表示，随着全国疫情得到有效控制，预计本次新冠肺炎疫情对于该行资产质量不存在重大不利影响。

此外，民生银行等银行借力金融科技、创新供应链金融模式实现全线上化融资，既助力实体经济，保障企业正常金融需求，又有效地防控了金融风险。

值得一提的是，在防范化解金融风险方面，银行机构还通过金融知识普及教育，不断提升金融消费者的风险管理能力，保障好“钱袋子”安全。如工行广州分行打造“小小银行家”、“穗月时光老友记俱乐部”，开展防诈骗、金融知识介绍讲座等。广州农行多管齐下，筑牢金融“防火墙”，近三年以来挽回客户资金损失近5000万元。

【保险业】

4家险企偿付能力不达标 中法人寿再次垫底

日前，银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，会议指出，受新冠肺炎疫情等因素影响，第一季度保险业经营压力加大，发展速度放缓，但偿付能力总体充足，风险可控。

数据显示，一季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%，较上季度末下降3.1个百分点，核心偿付能力充足率为233.6%，较上季度末下降3.2个百分点。其中，102家保险公司风险综合评级被评为A类，72家被评为B类，3家被评为C类，1家被评为D类。

这意味着一季度共有4家保险公司偿付能力不达标。其中，中法人寿再次以偿付能力充足率为负值垫底，风险综合评级连续为D；百年人寿、君康人寿和渤海财险最近一期风险综合评级均为C。

偿付能力是指保险人履行赔偿或给付责任的能力，也是国家对保险市场监督管理的核心内容。

记者统计发现，今年一季度保险业偿付能力总体充足，但因受新冠肺炎疫情等因素影响，有近七成保险公司的综合偿付能力充足率出现了不同程度的下降。

【网贷】

风险化解可能需要较长时间

作为金融风险整治的重点领域网贷行业，自整治工作开展以来，累计已有近5000家网贷机构退出。互联网资产管理、虚拟货币投机炒作、非法外汇交易等其他领域存量风险有序出清。

近日，互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了互联网金融和网络借贷风险专项整治工作电视电话会议。会议发布的数据显示，互联网金融和网贷领域风险形势得到根本好转。截至今年3月31日，全国实际在运营网络借贷机构139家，比2019年初下降86%；借贷余额下降75%；出借人数下降80%；借款人数下降62%。机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。

不过，会议同时指出，仍有剩余在营机构“三降”工作进展缓慢，停业机构处置任务仍然艰巨，全国已经停业的网贷机构存量风险仍处高位。“退而不清”“退而难清”问题突出，风险化解可能需要较长时间。此外，部分机构或转型意愿不强，或转型能力不足，在具体推进过程中还会产生很多新情况新问题，还需要做大量艰苦细致的工作。

广州方面，记者从广州市地方金融监管局了解到，网络借贷等重点领域风险整治效果明显，风险大幅出清。平台数量从最初的50家降至1家，2019年以来未发生暴雷、立案及大规模群体性上访，广州成为全国特大城市中唯一全年无平台暴雷的城市。

(责编：李栋、值班)