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新联接、新计算 创造“中国式”新速度

2020年05月18日17:13  来源：新华网
 

“新基建”释放数字经济新动能

新联接、新计算 创造“中国式”新速度

刚刚过去的5月17日是第51个“世界电信和信息社会日”。今年，国际电信联盟确定的主题为：“连通目标2030：利用ICT促进可持续发展目标的实现”。该联盟希望借此促使国际电联成员思考ICT在向智能和可持续发展过渡方面取得的进展，聚焦ICT技术驱动的解决方案和新趋势，以促进经济、环境和社会的可持续性。

当下，我国也高度重视ICT（信息与通信）技术的带动作用。面临不确定性持续增加的外部环境，新一代数字基础设施的建设和利用，正成为中国核心竞争力的重要体现。加快推进“新基建”，不仅是当前对冲疫情、拉动投资、提振经济的“紧急之需”，更是关乎经济转型、社会发展和国家繁荣的“长远之计”。其中，5G作为支撑经济社会数字化、智能化转型的关键基础设施，已成为“新基建”的重中之重。

政府持续关注 “新基建”释放数字经济新动能

记者了解到，“新基建”主要领域多为数字型基础设施，并且是发力于科技端，有助于打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。当前，在我国经济下行压力加大的情况下，“新基建”被赋予了稳增长、稳就业等诸多期望。从短期看，“新基建”能在当下快速扩大有效投资，进而促进消费，有利于积极扩大有效需求。从长远看，“新基建”是我国培育发展新动能的必然要求。通过5G、大数据、云计算、人工智能等新ICT技术，对产业链进行改造，可以实现精准感知、在线处理和智能决策，有助于突破产业发展的瓶颈。

清华大学公共管理学院院长、全国人大社会建设委员会副主任委员江小涓表示，加速新型基础设施建设也“绝非一个临时的应急之策”，而是与我国近年来对数字技术、数字经济发展的支持政策一脉相承。

国家工业信息安全发展研究中心主任尹丽波认为，新基建有利于加速实现产业基础升级，在技术方面，当前我国已实现局部突破，如5G已位居全球前列。

华为中国区总裁鲁勇认为，数字经济的发展，呼唤新基建的力量，新基建的重点，则是联接与计算两大核心。中国传统基础设施建设夯实了经济运行基础，发挥出经济发展潜力，快速提升了经济水平，而新基建则是通过新ICT技术的应用，为构建万物互联的智能世界奠定基础。

新联接、新计算，创造中国式新速度

过去几年里，如果说新ICT技术是在“润物细无声”，那么在这次抗击疫情的过程中，我国社会空前体验了一次新ICT技术的生动应用。例如，此次疫情期间，武汉火神山和雷神山医院 10天建成，3天完成网络部署和调试，展现了“中国速度”。这背后，正是华为配合三大运营商快速完成了5G基站建设、调试优化等工作，将5G的速度优势和行业创新价值全面显现。

而此次疫情发生以来，无论是防疫抗疫里的患者诊疗、疫情地图、人群追踪，还是复工期间企业云办公、学校云授课和无人配送物流等，以5G为代表的新ICT技术都为精准防控疫情和有序复工复产提供了有力支撑，更成为社会经济复苏和发展的重要支撑。

可见，5G联接的已不仅仅是人和物，其更大的价值在于打通了云、大数据、人工智能、边缘计算、物联网、高清视频等新ICT技术，使行业数据采集、传送、存储、计算、分析及反馈实现闭环，助力行业构筑数字生产力和创新应用。也就是说，以5G为代表的“新联接”，其核心是联接千行百业，助力行业打通企业内部生产体系及外部生态系统，推动行业实现跨行业跨领域创新，进而加速行业数字化与智能化转型。

以智慧港口为例，福建移动为厦门远海码头提供了5G端到端切片解决方案，建成了中国第一个5G集装箱码头——5G全面覆盖港区生产点位，提供港机远程操控、集装箱卡车无人驾驶、智能理货等全业务场景的支撑。这意味着，一个集装箱从货船上卸下一直到堆场存放，全流程都可以通过“新联接”实现智慧化控制。相较于传统集装箱码头，智慧码头具备智能化、安全、节能环保等优势。经测算，远海码头比传统集装箱码头每年节省千万级以上的人力成本，仅无人集卡改造项目就可以节省投资70%，新联接的价值进一步显现。

而随着各行业数字化转型进入深水区，生产/决策系统加速走向数字化、智能化的过程中，还需要具备极致、异构、协同、泛在、绿色和普惠等特质的“新计算”，以满足数据爆发式增长所需的暴力计算、多样化数据计算、分布式协同处理，以及“数据在哪里，计算就在哪里”的新需求，同时实现每比特成本最佳，让各行业都能用得起、用得上。

“未来，新联接、新计算，将创造出更多中国式新速度。”华为相关负责人具体解释道，新联接的特质是“快”，5G 的极致速度，毫秒级延时，足以支撑无人驾驶等创新应用的苛刻要求；新计算的特质也是“快”，更先进工艺和架构的芯片，让算力更强大、AI 训练更高效……。而当“新联接”深入各行各业，在“新计算”的推动下，必将促进各行业由内而外的发生数字化转型的加速落地，这就是“中国式新速度”，其将为经济高质量发展注入源源不断的新动能，推动数字经济走向新的高度。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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