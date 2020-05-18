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中民投成立重组工作委员会

2020年05月18日18:58  来源：上证报中国证券网
 

　　5月18日下午，记者从中民投官网获悉，中民投重组工作委员会、新的执行委员会已于5月15日成立，中民投由应急状态向正常的公司治理过渡，也意味着中民投重组工作实质启动。

　　据了解，5月15日，中民投于京沪两地视频连线召开重组工作委员会成立会议。全国工商联、上海市金融局、央行上海总部、上海银保监局、上海证监局、债委会、长城资产管理公司、股东及公司管理团队等近50名代表出席了会议。

　　全国工商联经济部部长林泽炎在会上表示，中民投产业涉及面广，旗下控股或参股的公司众多，这些公司又关联着一大批上下游的中小企业，关乎着大量就业群体的稳定，因此做好中民投纾困工作对于保市场主体、维护社会稳定具有重要的现实意义。

　　据悉，在各监管部门的支持下，通过前期讨论、酝酿、推荐和选举，中民投重组工委会由债委会、公司股东、管理层、长城资产管理公司等各相关方参与。重组工委会将接替应急管理委员会，成为实施和落地重组方案的领导机构，负责调动各方资源，共同推进重组。新的执委会，将执行整体重组的决策部署，全面负责公司日常经营管理。

　　2019年3月，为应对流动性困难，中民投成立了由股东代表、董事局、监事会、经营层组成的应急管理委员会。据中民投相关人士表示，过去一年，应急委在争取相关政策支持、化解流动性困难、稳定公司经营、推动内部整顿改革、夯实股东责任、落地司法管辖等方面发挥了重要作用，基本保持了公司的稳定，为全面重组赢得了时间。

　　“这一路走来惊心动魄。依靠党和政府的关心支持，依靠债权机构的谅解和宽容，依靠长城公司的专业支持，依靠广大股东理解和信任，依靠经营团队拼搏和努力，公司顽强撑到现在，实属不易。”重组工委会执行主席茅永红表示，但中民投流动性困难仍未从根本上解除，加之新冠肺炎疫情的叠加影响，公司面临的困难仍十分严峻。

　　据透露，在新的阶段，中民投将进一步推动组织变革，提高效率和效益，使之更好适应公司全面重组；同时制定可行方案，全力应对流动性问题；最关键的是围绕重组框架方案，遵循市场化、法治化原则，以“公司自救、股东救助”为前提，制定落实债务重组、资产重组、股权重组的实施细则。

　　去年2月，中民投与长城资产管理公司签署了全面业务合作协议，并聘请长城资产管理公司为财务顾问，在其指导下，系统性设计公司全面重组和未来业务发展的方案。目前，中民投已与长城资产管理公司正式签署推动重组方案实施协议。

　　中民投由59家大型民营企业共同发起设立。

　　此外，公司董事局换届筹备事宜也已启动。（记者黄蕾）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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