人民网>>财经

多举措稳住外贸外资基本盘（权威发布）

2020年05月19日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月18日电  （记者王珂）国新办18日举行发布会，商务部党组书记、部长钟山表示，将统筹做好疫情防控和商务改革发展的各项工作，扩大内需、促进消费、稳住外贸外资基本盘，推动我国商务高质量发展。

　　稳外贸方面，将重点做好三方面工作：深入调研并出台政策，加大政策支持力度，支持企业出口转内销，帮助企业渡过难关；巩固传统市场，开拓新兴市场，优化国际市场布局；培育贸易新业态、新模式。

　　稳外资方面，商务部将做好三项重点工作：一是进一步扩大开放，不断放宽市场准入，缩减负面清单，扩大服务业的开放；二是建好开放平台，扩大自贸试验区的范围，赋予自贸试验区更大的改革自主权，推动出台新的开放举措，同时加快海南自由贸易港的建设；三是优化营商环境，今年重点把外商投资法落实好，营造公平竞争的市场环境，保护外商合法权益，保护知识产权，增强外商长期在中国投资的信心，让外商愿意来、留得住、有发展。

　　中国是全球第二大消费市场，消费连续6年成为经济增长的第一拉动力。钟山表示，商务部将继续在扩大内需、促进消费上下功夫。打造“15分钟便民生活圈”，重点优化布局，推动便利店连锁化发展，同时推进菜市场标准化改造；推进步行街改造提升，启动第二批步行街改造提升试点，努力把步行街打造成为消费升级的平台、高质量发展的载体、对外开放的窗口；发展生活服务业，推动餐饮、家政等产业更好发展。

　　商务扶贫方面，三年多来，商务部持续推进电商扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫、边贸扶贫等举措。去年，电商扶贫实现了对国家级贫困县的全覆盖，全国贫困县网络零售额达到2392亿元，同比增长33%。

　　第三届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办，目前各项筹备工作有序开展，进展顺利，已签约的展览面积超过了去年同期水平。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月19日 02 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved