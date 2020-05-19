多举措稳住外贸外资基本盘（权威发布）

本报北京5月18日电 （记者王珂）国新办18日举行发布会，商务部党组书记、部长钟山表示，将统筹做好疫情防控和商务改革发展的各项工作，扩大内需、促进消费、稳住外贸外资基本盘，推动我国商务高质量发展。

稳外贸方面，将重点做好三方面工作：深入调研并出台政策，加大政策支持力度，支持企业出口转内销，帮助企业渡过难关；巩固传统市场，开拓新兴市场，优化国际市场布局；培育贸易新业态、新模式。

稳外资方面，商务部将做好三项重点工作：一是进一步扩大开放，不断放宽市场准入，缩减负面清单，扩大服务业的开放；二是建好开放平台，扩大自贸试验区的范围，赋予自贸试验区更大的改革自主权，推动出台新的开放举措，同时加快海南自由贸易港的建设；三是优化营商环境，今年重点把外商投资法落实好，营造公平竞争的市场环境，保护外商合法权益，保护知识产权，增强外商长期在中国投资的信心，让外商愿意来、留得住、有发展。

中国是全球第二大消费市场，消费连续6年成为经济增长的第一拉动力。钟山表示，商务部将继续在扩大内需、促进消费上下功夫。打造“15分钟便民生活圈”，重点优化布局，推动便利店连锁化发展，同时推进菜市场标准化改造；推进步行街改造提升，启动第二批步行街改造提升试点，努力把步行街打造成为消费升级的平台、高质量发展的载体、对外开放的窗口；发展生活服务业，推动餐饮、家政等产业更好发展。

商务扶贫方面，三年多来，商务部持续推进电商扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫、边贸扶贫等举措。去年，电商扶贫实现了对国家级贫困县的全覆盖，全国贫困县网络零售额达到2392亿元，同比增长33%。

第三届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办，目前各项筹备工作有序开展，进展顺利，已签约的展览面积超过了去年同期水平。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 02 版）

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