抓住经济发展机遇 一站式车主服务平台深耕在线数字新业务

关键之年全新启程。5月18日，一站式车主服务平台盛世大联迎来自己的13周年。在“科技无界、梦想无限”的庆祝主题活动中，创始人叶再长明确了“服务全中国的车主”的战略构想，用互联网＋传统产业模式，通过在线平台，不断提升效率，为车主提供管家式的服务。

从黄浦江畔到辐射全国、走向全球，从互联网车险到“车险+汽车后市场服务”完整用车生态系统成型，对盛世大联来说，围绕“车”与“人”的在线新经济商业模式创新是一切的起点，也是未来进一步开疆拓土的战略方向。

在此次周年庆祝活动中，公司方面表示，伴随着互联网重塑汽车后市场不断完善的生态服务链，公司车管家服务目前已经覆盖全球46个国家，遍及国内2400个城市及区县，提供涵盖洗车及汽车美容、保养、代驾、目的地接送等服务以及非事故道路救援及故障服务，基本满足各类场景下消费者与车辆关联的一切需求。

凭借多年来高效便捷的在线服务体系以及高质量服务水平，盛世大联获得银行等金融机构为代表的客户和市场的高度认可，搭建了业内最强“朋友圈”。据公司相关负责人透露，盛世大联业务已实现大型金融机构、地产、通信、汽车等行业的全方位覆盖，并成功进入到“BAT”等互联网巨头如百度等的业务合作体系。未来，随着朋友生态圈体系持续扩大融合，公司在车后服务的引领地位将得到进一步巩固。

后疫情时代，互联网在线经济、数字化是全球发展趋势，也是政策驱动方向。近日，上海发布《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)》，力争到2022年将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地。叶再长表示，盛世大联将把握汽车后市场领域机遇，坚守梦想，以科技链接服务，为客户和合作伙伴创造价值。

(责编：李栋、值班)