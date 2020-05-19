大咖数说产业带：线上化迁移 数字化转型 释放发展新动能

人民网北京5月19日电（许维娜）近日，人民网新电商研究院组织召开了以“助推产业带转型升级 培育消费新动能”为主题的线上研讨会，来自地方政府、经贸领域专家学者以及制造行业、电商平台的企业代表们一同参会，围绕产业集群转型升级、工业及产业互联网建设创新、信息消费和新经济新业态发展等方面进行了深入研讨。

“面对今年的新冠疫情，整个信息消费在促进消费方面以及满足人民群众的基本生活方面，以及推动经济和高质量发展方面都起到了一个非常重要的作用。”中国信息通信研究院政策与经济研究所副总工程师何霞在发言中说。

何霞表示，在整个信息消费中，信息服务会占一半的比重。疫情影响，也给信息消费新业态的发展创造了一个非常好的契机，非常多的数字化信息消费在疫情中以及未来都会有结构性的发展和利好。

她强调，智慧教育、远程办公、生鲜电商、远程医疗这四个行业是非常凸显的，在疫情过程中以及未来，进一步拓展了新业态的发展空间，催生出十个新应用生态。

供应链一直是产业发展中的痛难点，如何利用信息技术来发展和重塑？

中国农业大学经济管理学院工商管理系主任吕建军认为，供应链是企业管理的概念，是企业根据市场调整自己的行为，是企业自发的行为。供应链管理的目标是让最终产品，卖到最终消费者的产品成本最低。

吕建军强调，重点要对供应链上的企业深入进行数字化的改造，需要大数据、云计算、物联网、人工智能等信息基础设施作为依托，围绕着业务流程、生产流程、组织过程进行更深度的数字采集，从而形成消费者、产品、服务、营销、渠道、物流的全面的数字化体系，把供应链的数据打通。

他表示，基于数字化，伴随着数据的积累，逐步可以构建一个精准的立体的、动态的数据库。能够统筹协调供应链上下游的企业，把原来松散的关系变为一个系统的复合网络，有效提高经营效率以及供应链的升级。

伴随着数字技术的深入应用，加快传统产业的数字化转型面临着挑战。为此，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对推动多层次数字经济发展提出了三点建议：

一是要搭建产业互联网平台，降低整个产业的运营成本，提高产业的运营质量效率，通过新的产业业态，来创造新的体验和社会价值。与此同时，运用新的技术进行商业模式、产业服务的升级，实现智能化、平台化、品牌化的发展。再线上线下相结合，实现无缝链接，联动发展；

二是优化数字经济发展的环境，特别是完善治理体系，包括法律法规、市场监管、风险防范等等，要厘清政府、企业的责任和权利，要把治理的边界搞清楚；

三是全方面提高数字型人才和提升全民数字化的素质至关重要。涉及到数字人才的教育。还有创新型人才的培训，从课程设计、开发到教学，实施全流程的网络化。

“未来中国投资在稳定经济增长中的作用是要逐渐地收缩，消费的作用还有进一步提升的空间。除了这种规模的扩张以外，更多的是要关心产品和服务的质量，品牌的建设是至关重要的。”徐洪才表示，并对加快培育消费新动能提出五点建议：

一是要关注特定年龄层的消费群体变化，提供针对性服务。如：银发群体相关的养老医疗、保健养生、休闲等消费市场。母婴群体，幼儿园、托儿所是存在短缺，服务质量不高等；

二是要关注特定收入群体。特别是文化消费、信息消费、教育消费、健康消费等等，这些新兴消费，我们要进行市场的细分，瞄准这些新的发展方向；

三是要关注特色消费，同时要加快建设一些消费性的城市，提升城市的服务功能，还有传统的节假日的消费，购物节、旅游节消费等等；

四是倒逼供给侧的改革，顺应消费潮流转型升级的趋势，提供高质量的商品和服务，满足老百姓对美好生活的高质量的需求；

五是要完善消费服务支撑体系。与消费市场密切相关的法律法规监管体系，金融支付结算体系、物流配送体系，特别是电子商务发展，要对标国际高标准，突出国际化、智能化、体量化的发展方向，瞄准中高端的消费群体，重点发展城市的核心商圈。

专家们的建议也得到了地方政府的认同，“电子商务发展有这么好的成绩，也是基于泉州的产业带。”据泉州市商务局电商中心主任柯丽萍介绍，泉州目前有13个县市区，各个县市区都有自己的优势产业。

4月23日，拼多多首个“产播基地”落地泉州。泉州市及下辖各县市共计6位市县长与参与线上展销会的当地优秀企业，组团向平台5.85亿消费者推介泉州品牌。

“从4月23日到5月5日这13天交易日，我们通过拼多多平台提供的数据，在平台上注册且发货地在泉州的店铺总成交额超过13.73亿，新增加的店铺超过1.5万亿。” 柯丽萍认为通过与拼多多的战略合作，对于助推泉州产业带转型升级起到良好成效。

(责编：许维娜、夏晓伦)