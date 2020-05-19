乡村振兴带来全新面貌

走进于广州市北部的钟落潭镇五龙岗村，党建文化广场郁郁葱葱，沥青路面平整干净，彩色墙绘缤纷亮眼，眼前的村民庭院整洁有序，远处风水塘边树木青翠欲滴，一幅美丽的乡村风景画卷在眼前徐徐展开，而这些都是整治工作结出的累累硕果。

从前年起，市、区派驻第一书记到五龙岗村，开始实施三年整治行动，通过改善人居环境、规划引领健康产业项目落地发展、引进培养乡村振兴人才、加强精神文明创建、规范基层党组织建设等，以生态、产业、人才、文化、组织“五大振兴”换来五龙岗村全新面貌。如今，昔日脏乱差的村庄已成历史，感受到的是无处不在的乡村美景和淳朴民风。

生态振兴 建设宜居美丽新家园

清晨，天气微凉，五龙岗村的中心街上，陆续出现不少晨运的人。

市派驻五龙岗村第一书记韩国雄说道：“乡村振兴，生态宜居是关键。良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富。要坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。”经过第一书记带领党员干部大力推进环境整治工作，现在该村面貌焕然一新，“党群服务中心-中心街-风水塘-党群文化广场”串联起的党群示范路线，将红色教育、休闲健身、便民服务、乡村振兴等汇聚一体，公共文化设施日益完善，获得了群众的认可。

市派驻五龙岗村第一书记韩国雄现场协调

在该村二社做生意的何伯，对村里的变化也深有感触，“之前这条路非常脏乱，我店里的桌上都是灰尘，一天要擦好几次。现在整治完后，环境改善了，出行也方便了，特别是一到晚上人多了，很热闹，店里的生意也好了很多。感谢政府为我们做的这些实事。”

据了解，人居环境整治是五龙岗村开展全面整治工作的重头戏之一，该村从村容村貌、“厕所革命”、垃圾分类等方面发力，不仅补齐各类设施短板，如美化了村内风水塘，修建了党群服务中心，修缮了祠堂、亭台等，建设了村中心“口袋公园”，房前屋后、院落围墙、村头空地等纷纷升级为悦人眼目的“微景观”。

产业振兴 促进集体经济新提升

“这里是健康产业城一期，现在已进入施工阶段，配套的净水厂已经完成建设。”村干部高兴地说道：“多亏了第一书记给我们协调，才让净水厂的建设这么顺利，原来村民都不理解，现在知道原来净水厂还能像公园一样漂亮干净，村民可高兴了。”五龙岗村位于地铁十四号线钟落潭站旁，处于钟落潭镇中心地带，其区位和交通优势吸引了众多产业项目进驻。

“健康产业城等项目建成后，将带动五龙岗村经济实现飞速发展，对村民就业和生活水平提升也是一大利好。”市派驻五龙岗村第一书记韩国雄介绍道。

向第一批村民颁发股权证书

此外，五龙岗村举行第一批股权证颁证仪式，成为白云区第一个完成股权证颁发工作的村，让村民切切实实感受到由“村民变股东” 的转变，努力实现村民共享集体经济成果的目标。

市派驻五龙岗村第一书记韩国雄表示，自2018年10 月开始，五龙岗村紧紧抓住股份改革试点的重大机遇，全力开展农村集体产权制度改革工作，当好股权固化“先行兵”。目前，股权证已分批发放到村民手上，村民能实实在在享受到村集体经济发展的成果。

人才振兴 增强内生发展新动力

乡村振兴，人才是基石。农村经济社会发展，说到底，关键在人。日前，五龙岗村开展了一场招聘会，村辖内的许多企业在党群服务中心广场设立了现场咨询招聘点，许多年轻人纷纷来到各个帐篷点进行咨询。

来穗人员小陈说道：“一个村能开展这么大型的招聘会很少见，招聘的企业也挺多，看起来都还不错，我是大学本科，读的汉语言文学专业，想找一份文秘的工作，所以我也过来看看能不能找到合适的。”

“为吸引社会优秀人才回村创业就业，以及解决被征地后农民失业的问题，村在党群服务中心二楼设立了人才就业中心，定期实施多项‘暖心’措施。”区派驻第一书记郑作泉说道。

外出打工3年的阿雯说：“以前总觉得村里面穷，留在村里没有任何发展前途，近两年村子变化很大，我每一次回家都有不一样的感受。以前都是在离家很远的地方租房子打工，现在我在村委找到工作，办公环境很好，平台也大，村里还把我当作后备干部进行培养，真心感觉我们村变化很大。”

五龙岗村常态化发布各类就业信息，定期组织举行招聘会，开展有针对性的就业创业培训，目的就是为了促进创新创业人才返乡，鼓励社会人才投身乡村建设。据了解，五龙岗村还与辖内高校建立共建联建工作制度，建立了人才培养合作与交流机制，引导和支持各类人才投身到乡村振兴事业。

文化振兴 焕发乡风文明新气象

站在五龙岗村广伦钟公祠前，眼前看到的情景，很难让人联想到“广州市历史建筑”这样的词汇。只有看到大门横额边角“光绪岁次戊壬”模糊不清的字样，才会意识到这座宗祠已走过百余年风雨路程。

村民阿方说道：“现在村子变化很大，村里改造更新了“老破旧”，同时很完整地保留好我们的历史建筑和文化传统，这是在更新大浪潮中保留着属于我们五龙岗村的味道。”

“目前，五龙岗村有4个祠堂是区级文物保护单位，五龙岗村学校旧址（门楼）更是市级文物保护单位，这些历史建筑，在这次综合整治中得以进一步的活化利用。”韩国雄表示。

如今的五龙岗村，还成立村级新时代文明实践站及村级社工站，翻新改造了老人之家，新建了长者饭堂和室外篮球场，升级了村图书馆、文娱室、电脑室软件硬件配套，完善村文化活动中心，为村内小学生开设“小小艺术家”“美食烹饪课堂”等免费课程，村民的生活丰富多样。

村民廖伯洋溢着幸福的笑容说道。“以前干完活大家就打打牌，也没什么活动，现在我们村篮球队有了，舞蹈队有了，过时过节还会开展大型的联欢会，我平时可以去老人之家和邻里聊天，在长者饭堂吃饭，我孙女能去村委参加活动，上辅导班，作为一名村民，我为我们村感到自豪。”

组织振兴 坚持党建引领新作为

“五龙岗村下辖13个经济社，党员181名，如何让党员团结起来拧成一股绳，在乡村振兴中发挥引领示范作用？一直是我们驻村工作队思考的问题”区派驻第一书记郑作泉说道。

如今，五龙岗村打造了全新的党建阵地——党群服务中心，配备多功能办事大厅、文体活动室、公共阅读区、民主议事厅等，成为村里党员开展活动的阵地，也成了近距离服务群众的重要平台。

村党委制定了《五龙岗村党员管理办法》等制度规定，开展党员学习、报告、研讨、座谈等活动。针对年老体弱、行动不便的党员，则采取送学上门的方式。

为了化解五龙岗村的矛盾纠纷及疑难问题，区委赋予第一书记“呼叫权”，第一书记可直接向上级政府反映“老大难”问题。同时，在镇党委的大力支持下，五龙岗村还设立了“周三党员群众接访日”，每周三镇领导及政府相关职能部门负责人到场解决群众反映的问题。

今年71岁的冯伯是五龙岗村老党员，他年老体弱，肢体二级残疾，并患腰间盘突出、高血压、颈椎病等，日常卧床为主，生活较为艰难。对此，五龙岗村及时伸出了援手，协助其申请五龙岗村慈善基金。“之前村里就设立了老人基金，现又设立了村级慈善基金，为爸爸申购了一部轮椅，实实在在地开展扶老助残活动，减轻了我们家庭的负担。”冯伯的儿子说到。

以前，五龙岗村没有专门用于慈善救助的项目资金，基本上是靠爱心人士或者爱心企业捐赠。现在，五龙岗村成立了村级慈善基金，加大了募集善款的力度，提高了慈善基金会的救助能力，链接了社会资源为群众服务，把慈善基金建设成为困难群众真正得到实惠的社会公益性组织。

未来，五龙岗村将继续加大综合整治力度，通过采取一系列有效冶理措施，推动五龙岗村经济社会各项事业全面发展，努力打造广州市白云区乡村振兴可复制可推广的经验。（李都也）

(责编：李栋、值班)