人民网>>财经

乡村振兴带来全新面貌

2020年05月19日11:40  来源：人民网-财经频道综合
 

走进于广州市北部的钟落潭镇五龙岗村，党建文化广场郁郁葱葱，沥青路面平整干净，彩色墙绘缤纷亮眼，眼前的村民庭院整洁有序，远处风水塘边树木青翠欲滴，一幅美丽的乡村风景画卷在眼前徐徐展开，而这些都是整治工作结出的累累硕果。

从前年起，市、区派驻第一书记到五龙岗村，开始实施三年整治行动，通过改善人居环境、规划引领健康产业项目落地发展、引进培养乡村振兴人才、加强精神文明创建、规范基层党组织建设等，以生态、产业、人才、文化、组织“五大振兴”换来五龙岗村全新面貌。如今，昔日脏乱差的村庄已成历史，感受到的是无处不在的乡村美景和淳朴民风。

生态振兴 建设宜居美丽新家园

清晨，天气微凉，五龙岗村的中心街上，陆续出现不少晨运的人。

市派驻五龙岗村第一书记韩国雄说道：“乡村振兴，生态宜居是关键。良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富。要坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。”经过第一书记带领党员干部大力推进环境整治工作，现在该村面貌焕然一新，“党群服务中心-中心街-风水塘-党群文化广场”串联起的党群示范路线，将红色教育、休闲健身、便民服务、乡村振兴等汇聚一体，公共文化设施日益完善，获得了群众的认可。

市派驻五龙岗村第一书记韩国雄现场协调

在该村二社做生意的何伯，对村里的变化也深有感触，“之前这条路非常脏乱，我店里的桌上都是灰尘，一天要擦好几次。现在整治完后，环境改善了，出行也方便了，特别是一到晚上人多了，很热闹，店里的生意也好了很多。感谢政府为我们做的这些实事。”

据了解，人居环境整治是五龙岗村开展全面整治工作的重头戏之一，该村从村容村貌、“厕所革命”、垃圾分类等方面发力，不仅补齐各类设施短板，如美化了村内风水塘，修建了党群服务中心，修缮了祠堂、亭台等，建设了村中心“口袋公园”，房前屋后、院落围墙、村头空地等纷纷升级为悦人眼目的“微景观”。

产业振兴 促进集体经济新提升

“这里是健康产业城一期，现在已进入施工阶段，配套的净水厂已经完成建设。”村干部高兴地说道：“多亏了第一书记给我们协调，才让净水厂的建设这么顺利，原来村民都不理解，现在知道原来净水厂还能像公园一样漂亮干净，村民可高兴了。”五龙岗村位于地铁十四号线钟落潭站旁，处于钟落潭镇中心地带，其区位和交通优势吸引了众多产业项目进驻。

“健康产业城等项目建成后，将带动五龙岗村经济实现飞速发展，对村民就业和生活水平提升也是一大利好。”市派驻五龙岗村第一书记韩国雄介绍道。

向第一批村民颁发股权证书

此外，五龙岗村举行第一批股权证颁证仪式，成为白云区第一个完成股权证颁发工作的村，让村民切切实实感受到由“村民变股东” 的转变，努力实现村民共享集体经济成果的目标。

市派驻五龙岗村第一书记韩国雄表示，自2018年10 月开始，五龙岗村紧紧抓住股份改革试点的重大机遇，全力开展农村集体产权制度改革工作，当好股权固化“先行兵”。目前，股权证已分批发放到村民手上，村民能实实在在享受到村集体经济发展的成果。

人才振兴 增强内生发展新动力

乡村振兴，人才是基石。农村经济社会发展，说到底，关键在人。日前，五龙岗村开展了一场招聘会，村辖内的许多企业在党群服务中心广场设立了现场咨询招聘点，许多年轻人纷纷来到各个帐篷点进行咨询。

来穗人员小陈说道：“一个村能开展这么大型的招聘会很少见，招聘的企业也挺多，看起来都还不错，我是大学本科，读的汉语言文学专业，想找一份文秘的工作，所以我也过来看看能不能找到合适的。”

“为吸引社会优秀人才回村创业就业，以及解决被征地后农民失业的问题，村在党群服务中心二楼设立了人才就业中心，定期实施多项‘暖心’措施。”区派驻第一书记郑作泉说道。

外出打工3年的阿雯说：“以前总觉得村里面穷，留在村里没有任何发展前途，近两年村子变化很大，我每一次回家都有不一样的感受。以前都是在离家很远的地方租房子打工，现在我在村委找到工作，办公环境很好，平台也大，村里还把我当作后备干部进行培养，真心感觉我们村变化很大。”

五龙岗村常态化发布各类就业信息，定期组织举行招聘会，开展有针对性的就业创业培训，目的就是为了促进创新创业人才返乡，鼓励社会人才投身乡村建设。据了解，五龙岗村还与辖内高校建立共建联建工作制度，建立了人才培养合作与交流机制，引导和支持各类人才投身到乡村振兴事业。

文化振兴 焕发乡风文明新气象

站在五龙岗村广伦钟公祠前，眼前看到的情景，很难让人联想到“广州市历史建筑”这样的词汇。只有看到大门横额边角“光绪岁次戊壬”模糊不清的字样，才会意识到这座宗祠已走过百余年风雨路程。

村民阿方说道：“现在村子变化很大，村里改造更新了“老破旧”，同时很完整地保留好我们的历史建筑和文化传统，这是在更新大浪潮中保留着属于我们五龙岗村的味道。”

“目前，五龙岗村有4个祠堂是区级文物保护单位，五龙岗村学校旧址（门楼）更是市级文物保护单位，这些历史建筑，在这次综合整治中得以进一步的活化利用。”韩国雄表示。

如今的五龙岗村，还成立村级新时代文明实践站及村级社工站，翻新改造了老人之家，新建了长者饭堂和室外篮球场，升级了村图书馆、文娱室、电脑室软件硬件配套，完善村文化活动中心，为村内小学生开设“小小艺术家”“美食烹饪课堂”等免费课程，村民的生活丰富多样。

村民廖伯洋溢着幸福的笑容说道。“以前干完活大家就打打牌，也没什么活动，现在我们村篮球队有了，舞蹈队有了，过时过节还会开展大型的联欢会，我平时可以去老人之家和邻里聊天，在长者饭堂吃饭，我孙女能去村委参加活动，上辅导班，作为一名村民，我为我们村感到自豪。”

组织振兴 坚持党建引领新作为

“五龙岗村下辖13个经济社，党员181名，如何让党员团结起来拧成一股绳，在乡村振兴中发挥引领示范作用？一直是我们驻村工作队思考的问题”区派驻第一书记郑作泉说道。

如今，五龙岗村打造了全新的党建阵地——党群服务中心，配备多功能办事大厅、文体活动室、公共阅读区、民主议事厅等，成为村里党员开展活动的阵地，也成了近距离服务群众的重要平台。

村党委制定了《五龙岗村党员管理办法》等制度规定，开展党员学习、报告、研讨、座谈等活动。针对年老体弱、行动不便的党员，则采取送学上门的方式。

为了化解五龙岗村的矛盾纠纷及疑难问题，区委赋予第一书记“呼叫权”，第一书记可直接向上级政府反映“老大难”问题。同时，在镇党委的大力支持下，五龙岗村还设立了“周三党员群众接访日”，每周三镇领导及政府相关职能部门负责人到场解决群众反映的问题。

今年71岁的冯伯是五龙岗村老党员，他年老体弱，肢体二级残疾，并患腰间盘突出、高血压、颈椎病等，日常卧床为主，生活较为艰难。对此，五龙岗村及时伸出了援手，协助其申请五龙岗村慈善基金。“之前村里就设立了老人基金，现又设立了村级慈善基金，为爸爸申购了一部轮椅，实实在在地开展扶老助残活动，减轻了我们家庭的负担。”冯伯的儿子说到。

以前，五龙岗村没有专门用于慈善救助的项目资金，基本上是靠爱心人士或者爱心企业捐赠。现在，五龙岗村成立了村级慈善基金，加大了募集善款的力度，提高了慈善基金会的救助能力，链接了社会资源为群众服务，把慈善基金建设成为困难群众真正得到实惠的社会公益性组织。

未来，五龙岗村将继续加大综合整治力度，通过采取一系列有效冶理措施，推动五龙岗村经济社会各项事业全面发展，努力打造广州市白云区乡村振兴可复制可推广的经验。（李都也） 

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved