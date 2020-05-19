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交通运输部：建立三级联动机制确保高速公路收费系统运行稳定

2020年05月19日12:41  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） 深化收费公路制度改革，取消高速公路省界收费站是党中央、国务院部署的一项重大任务，也是关系人民群众切身利益的一项重大民生工程。

在去年3月5日李克强总理所作的政府工作报告中，提出“两年内基本取消全国高速公路省界收费站”。去年5月国务院常务会议要求，力争在2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。

5月19日，交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上表示，去年12月31日24点，全国高速公路联网收费系统顺利切换，487个省界收费站如期全部取消，全国高速公路形成“一张网”，全网进入到一体化运行新阶段，人民群众的出行更加便捷了。

李小鹏表示，今年以来，针对系统转换磨合期出现的一系列问题，交通运输行业坚持以人民为中心，坚持客户至上，全力完善系统、优化政策、提升服务。特别是疫情发生以后，我们加大保通保畅的力度，免费不免服务，为疫情防控和复工复产做出了重要贡献。“经国务院同意，今年春节期间的收费公路三次延长了免费通行的政策，其中从2月17日到5月5日，共免收高速公路通行费1590多亿元。”

从今年的5月6日恢复收费以后，交通运输部在抓好常态化疫情防控的前提下，抓好保通保畅、提升服务各项工作。那么，目前路网运行什么情况？李小鹏用了三组词来简单概括：

一是总体平稳。5月6日0时起收费公路恢复收费后，全国的路网运行总体平稳，交通量持续增长。5月6日至5月17日，车流量日均增长16.34万辆次，其中客车增长10.39万辆次，货车增长5.95万辆次。5月17日，使用ETC在出入口收费站不停车快捷通行的车辆占比达到了64.09%，这比去年同期提高了21.89个百分点。

二是效率提高。客车和货车通过省界收费站的时候没有了障碍，省界拥堵的现象成为了历史。另外，全网的运行效率也大幅度提高，日均拥堵缓行500米以上的入口比去年同期下降了16.68%，拥堵缓行1000米以上的路段比去年同期下降了13.92%。这一组数字就说明路网运行的效率进一步提高。

三是服务提升。公众关注的精确计费、费额显示、开具发票等重点问题都得到了解决，实现了一次行程“一个账单、一次收费、一次到支”。

据李小鹏介绍，针对可能出现的问题，交通运输部建立三级联动机制：一是技术保障机制，二是投诉处理机制，三是保通保畅机制。这三个机制都是全网、省级、收费站三级联动。“下一步，我们将发挥这三个机制的作用，加强路网和运行监测，对于发现的问题和公众反映的问题，第一时间处理，努力确保系统运行稳定、网络交通顺畅，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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