交通运输部：积极鼓励和支持新技术在交通运输行业的应用

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） “自动驾驶就是传统的交通运输行业与新技术结合的产物，新技术给传统的交通项目赋能之后，就会产生新的装备，就会产生新的基建，就会产生新的业态。”5月19日，交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上表示，交通运输部积极鼓励和支持新技术在交通运输行业的应用，让新技术给交通运输这个传统的行业赋予新的动能，让交通运输行业成为新装备、新基建、新业态应用市场的主力军。

交通运输部副部长刘小明在发布会上指出，自动驾驶是新一代信息技术与交通运输行业融合发展的产物，已经成为全球新一轮的科技创新和产业变革的重要领域。交通运输部将自动驾驶作为科技创新支撑加快建设交通强国的重要领域之一，坚持“鼓励探索、包容失败、确保安全、反对垄断”的原则，积极推进自动驾驶技术的研发试点和应用工作，并取得积极进展。

主要可以从六个方面体现：

一是推进出台发展政策。交通运输部和工信部、公安部联合印发了《智能网联汽车道路测试管理规范》，指导有关地方有序开展智能网联汽车的上路测试工作。今年2月，交通运输部又与发改委等11个部门联合出台了《智能汽车创新发展战略》，进一步完善了顶层设计，指导产业健康发展。

二是推进技术研发。会同科技部共同推进综合交通运输与智能交通重点专项实施，交通运输行业认定了5个自动驾驶研发中心，并且在行业重点科技项目设立自动驾驶研究的专题，统筹科研资源，开展自动驾驶和车路协同关键技术的攻关工作。

三是推进标准规范制定。开展自动驾驶和车路协同标准体系的研究，以及完成了十余项基础性技术标准，支持产业发展。我们制定了营运客车、营运货车安全技术指南，有序地推广辅助驾驶技术在重点营运车辆上的应用，从而提高交通运输的安全水平。交通运输部组织编制了《公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范》，前瞻性地研究和布局支撑自动驾驶的公路基础设施。同时会同工信部、公安部，组织相关标委会，围绕着车联网加强标准协同和合作工作。

四是推进测试验证。交通运输部在全国布局认定了6家封闭场地测试基地，提升道路测试的安全水平，加强车路协同式自动驾驶的研发测试。会同工信部、公安部推动测试区数据共享、结果互认，提升测试服务水平，研究制定了自动驾驶封闭测试场地建设技术指南（暂行），指导封闭测试场地的建设工作。

五是推进试点示范。开展了新一代国家交通控制网和智慧公路的试点工作，围绕基础设施的智能化、陆运一体化、车路协同等前沿的技术方向，推动5G通信和北斗导航等技术的应用，结合2022年冬奥会和2022年将要在苏州召开的第29届世界智能交通大会，会同北京、上海、河北等一些地方在京礼高速、东海大桥、雄安新区等推进一批自动驾驶和车路协同试点项目。

六是积极推进国际合作。积极开展中德、中荷等自动驾驶技术的交流，推动中俄国际交通运输走廊无人驾驶通道的建设合作。

最后，刘小明表示，下一步，交通运输部将按照引领发展方向、明确发展底线、引导应用场景、引导发展生态的思路，围绕加快建设交通强国的目标稳步推动自动驾驶技术应用，构建“新基建”的应用场景，促进交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展。具体从四个方面开展工作：

一是加强统筹协同。强化跨行业、跨区域的协调，形成推动我国自动驾驶技术发展与应用的合力。二是加强政策研究。制定促进自动驾驶技术发展和应用的实施意见，会同工信部、公安部研究修订道路测试管理的规范，完善测试管理的体系。三是加强技术攻关。深入地推进实施科研项目，搭建政产学研用融合的行业协同创新平台，不断健全自动驾驶和车路协同技术及标准的体系。四是加强示范引领。结合加快建设交通强国，谋划一批先导应用示范工程，推动自动驾驶技术与业务深度融合，探索形成自动驾驶技术规模化应用方案。

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