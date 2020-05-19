翁孟勇：路空协同立体交通将迸发出更加蓬勃的生命力

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） “路空协同立体交通是近年来在我国兴起的一种新的交通运输方式，在一些地区的实践已经展示出其蓬勃的生命力。”5月18日，全国人大常委会委员、中国公路学会理事长、交通运输部原副部长翁孟勇在中国交通运输协会路空协同立体交通分会成立大会上指出，路空协同立体交通的发展，对于我国综合立体交通体系的建设具有积极意义。尤其是伴随我国新一轮空天控制技术、智能交通技术和现代通讯技术等新技术的发展，路空一体交通的发展必将迸发出新的更加蓬勃的生命力。

为更好地统筹整合路空资源，梳理产业化拓展路径，建构产业集群体，形成立体交通生态下的深度融合，催生立体交通大脑，中国交通运输协会路空协同立体交通分会（以下简称“路空协同分会”）于5月18日在京正式成立，同期召开“中国交通运输协会路空协同立体交通分会成立大会暨第一届理事会第一次会议”。

中国交通运输协会会长、原铁道部副部长、中国铁路总公司原副总经理胡亚东宣布分会正式成立，他指出，希望协会以创新理念为指导，主动服务交通强国建设；以专项课题研究为导向，全面建构路空理论体系；以培育团体标准为目标，填补交叉领域标准空白；以典型任务为牵引，搭建会员合作共赢平台；以支撑和服务国家战略为己任，在建设交通强国的历史征程中肩负起自己的使命和职责，为实现第一个百年目标做出新的、更大的贡献。

据中国交通运输协会副会长姜锐刚介绍，路空协同分会由中国电子科学研究院和交科院科技集团有限公司联合申请成立。双方自2017年开展“路空一体”课题研究和产业落地试点工作以来，在政策引导、科技研发、成果转化、融合发展等方面开展了诸多创新性探索与合作，取得了良好的效果。

交通运输部科学研究院院长石宝林表示，大力发展现代综合交通运输体系已成为交通强国建设的核心要义，“各种运输方式融合发展”成为交通运输业发展的主流。

近年来，中国邮政集团在无人机、无人车、无人分拣方面积极实践，还自主研发了高速分拣机、水陆两栖无人机，以及智能调度系统、综合指挥调度系统等。中国邮政集团有限公司运行管理部总经理薛志刚在会议上指出，路空协同的核心体现在“协同”二字，这个“协同”既包含运行的路空协同，也包含内部的系统协同，比如在收寄、分拣、运输、投递等环节上的协同。

据了解，筹备期间路空协同分会已经谋篇布局，对2020年的工作作出规划，将重点围绕“121”行动计划展开，即启动 1项路空协同交通运输标准体系建设工程，完成2项年度标志活动，推进乌兰察布“路空一体”示范建设、百色“路空一体”建设规划、新一代国家交通控制网、新型无障碍智慧透明小区、大湾区未来交通产业园等1批全国榜样示范。

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