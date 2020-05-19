人民网北京5月19日电（记者毕磊）5月19日，科大讯飞宣布与人民网开展合作，讯飞智能录音笔助力今年人民网记者两会采访，为记者及时报道会议信息提供有力保障。

科大讯飞执行总裁胡郁表示，此次指定录音笔合作标志着AI产品在新闻采集、生产领域的进一步落地，这也为媒体融合发展提供了强有力的支撑。据悉，未来，科大讯飞和人民网将会充分发挥双方优势，进一步探索人工智能技术在传媒领域的深度应用。

赋能个人记录场景 助力效率提升

近几年越来越多的记者“神器”出现在两会采访中，从VR眼镜、全景相机到AI虚拟主播、新闻智能机器人，两会上酷炫的采访装备背后都离不开高科技尤其是人工智能技术的发展。

在会谈中，双方团队就“人工智能+融媒体发展”交流了具体合作方向。科大讯飞副总裁兼消费者事业群副总裁、录音笔业务负责人李传刚，人民网经济一部主任刘阳等参加会谈。

对于媒体工作者而言，语音记录是经常发生的事情，而拥有一款实时语言转文字的智能录音笔，将能够助力他们快速高效地完成工作，事半功倍。

讯飞是智能带屏录音笔的开创者，2019年两会期间，就有不少记者使用讯飞智能录音笔，为工作带来很大便利。同年5月，科大讯飞正式推出了讯飞智能录音笔SR501标准版、SR701旗舰版。

据了解，讯飞录音笔搭载了科大讯飞的AI语音转写和识别技术，支持语音实时转文字，实现1小时录音，5分钟出文字。智能转写引擎在转写过程中还会针对整句语音识别结果及时调整，利用相关声学信息、语言模型等进行重新评估，同时对整句还会进行口语规整操作。

李传刚介绍道，讯飞智能录音笔开创式地打通了录音、转写、文件分享、后端编辑的记录全链路，全面赋能个人记录场景。通过重要内容打点的功能和语音搜索，用户可以快速在冗长录音中找到自己所需的关键信息。录音笔满电后可持续工作长达10小时，轻松应对长时间记录，更为专业记录者配置了指纹解锁等功能，为重要录音保驾护航。

深耕AI 加速产品落地

2017年，“人工智能”首次被写入《政府工作报告》；2018年，科技部公布国家级新一代人工智能开放创新平台；随着《新一代人工智能发展规划》提出，人工智能已经上升为国家发展战略......在胡郁看来，时下，谁先拥有了最核心的技术、谁的人工智能应用发展得更好，谁就拥有了占领未来整个产业链发展的先机。

讯飞智能录音笔不仅是科大讯飞诸多AI黑科技在产品上的落地应用，也是录音笔产品形态的再一次迭代与升级。而讯飞智能录音笔作为一个工具类的产品，将使更多的用户了解未来录音笔的各种功能。

据了解，作为一支专业的录音产品，讯飞智能录音笔在硬件上首创2+6麦克风阵列，配合具有自主知识产权的AI算法降噪，可针对声源定位，采用自适应滤波的方法消除噪声，拾音距离可达15米，人声更清晰。同时配合演讲、会议、采访、标准、备忘、音乐、省电七大场景模式，有针对性的满足不同场合拾音需求。与此同时，讯飞智能录音笔还支持英文语音的同步转写和辅助翻译。

胡郁表示，推动AI技术和能力为消费者创造价值是讯飞消费者业务的愿景。未来，讯飞消费者产品将继续突破技术、产品和产业链，依托讯飞持续升级的人工智能语音转写和翻译引擎，不断提高录音转写系列产品的质量和用户服务水平，推动行业真正走向高效和智能记录时代。

(责编：毕磊、夏晓伦)