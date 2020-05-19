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AMOLED应用空间广阔 业内把脉显示产业未来发展

2020年05月19日16:31  来源：人民网-财经频道
 

“新冠肺炎疫情给全球经济带来很大打击，但中国的显示产业一直在转危为机，除了传统应用以外，疫情也会推动一些新的产品和应用场景。”5月18日，中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清在2020年全球显示产业春季行业趋势发布会上做出上述表示。本次会议以视频方式进行，吸引了超75万人观看。

当下全球疫情的蔓延，在一定程度上为显示产业的发展带来了更多挑战，不过，与会专家一致认为，行业不必过分悲观。多位嘉宾表示，国内企业的抗风险能力较强，而且中国拥有雄厚的资金实力和市场纵深，将吸引越来越多的资源融入，为显示产业发展带来新机会。

科技进步的步伐并未因疫情而放缓，事实上，终端产品对AMOLED的应用需求加速。随着5G、大数据、人工智能等新一代信息技术以及新基建领域的加快建设，万物互联时代即将到来。屏幕作为人机交互最重要的终端入口，将迎来庞大的市场需求。AMOLED凭借其在性能上的优势以及技术的成熟成为最佳显示应用技术，同时也带来了更为丰富的应用场景，不仅受益于5G带来的手机换机潮，在可穿戴、VR、车载、物联网等诸多领域都将迎来加速发展。

DSCC预测，到2023年，全球AMOLED面板营收将达到462亿美元。群智咨询数据，2020-2022年，全球AMOLED产品出货量将分别达到5.69亿片、5.90亿片和6.50亿片，市场需求持续提高。

尤其在手机领域，智能手机的创新在搭载AMOLED屏幕后重获活力，出现曲面屏、环绕屏、折叠屏等多种形态。同时，AMOLED还正在通过屏下指纹、屏幕发声、屏下摄像等多种创新技术的加持，推动智能终端的变革。

整体来看，AMOLED还处于初级阶段，不论是产能还是产品创新，国内面板厂商还有很大提升空间。国内面板在AMOLED领域起步较早，并且在发展之初就具有自主创新的技术，目前市场份额正逐渐增长。根据CINNO Research报告统计，全球AMOLED智能机面板2019年出货约4.6亿片，同比增长3.6%。其中，韩系AMOLED面板厂出货约4亿片，同比降低3.8%。中国AMOLED面板厂出货约5600万片，同比增长133.5%。

目前，国内面板企业已正常复工运营，可在行业红利下乘胜追击。维信诺副总裁徐凤英在大会上表示，短期疫情影响难掩行业长期的巨大成长空间，因为显示技术发展迭代需要较长周期，以及前瞻性和基础技术的长期积累，这要求面板厂商提前进行相关布局，才能及时释放产能满足市场需求。

她还指出，当前我国显示企业有两大主要任务，一是全产业链共同努力，保证我国的“屏”资源自主可控。二是要实现显示产业和产品升级，加快向显示强国迈进。这需要我国重视显示产业产能扩充的技术梯度，加大对AMOLED等成长型显示技术的投入。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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