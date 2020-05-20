中国政府提名金立群为亚投行第二任行长中方候选人

本报北京5月19日电 （记者曲哲涵）5月19日，中国财政部部长刘昆作为亚洲基础设施投资银行（亚投行）中国理事，正式提名亚投行现任行长金立群为亚投行第二任行长中方候选人。

根据亚投行章程，亚投行行长选举遵循公开、透明、择优的程序，行长应是域内成员的国民。按照亚投行理事会批准的《亚投行行长选举规则》，亚投行于2020年5月19日启动第二任行长选举程序，计划在将于7月28日举行的亚投行第五届理事会年会上选举产生第二任行长。新行长将于2021年1月16日就任。

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 16 版）

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