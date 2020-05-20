商务部回应近期热点：聪明的企业家不会放弃中国市场

5月18日，国务院新闻办举行新闻发布会，商务部负责人介绍稳外贸外资基本盘、推动商务高质量发展的有关情况，并就近期相关领域热点问题答记者问。

商务部部长钟山介绍，去年中国的消费、外贸、外资均创造了历史新高，商务改革发展取得了积极成效。今年，新冠肺炎疫情对中国经济社会发展冲击很大，商务部将进一步统筹做好疫情防控和商务改革发展各项工作，扩大内需、促进消费、稳住外贸外资基本盘。

中国市场大，吸引力强

“疫情期间，我国市场的供应总体来说是充足的，基本没有出现断供、脱销，价格基本上是稳定的。”钟山说，商务部门针对“保供稳价”重点采取了确保重点地区的供应、加强全国市场的统筹、创新商业模式和配送模式等主要措施。

中国是全球第二大消费市场，消费连续6年成为经济增长的第一拉动力。在回应如何促进消费回补时，钟山表示商务部将从三大方面下功夫：

一是打造“15分钟便民生活圈”。全国现在只有13万家连锁便利店，数量还不能满足人民生活需要。下一步，商务部将重点优化布局，推动便利店连锁化发展。同时，推进菜市场标准化改造，改善环境，丰富品种，提高质量。

二是推进步行街改造提升。步行街对城市的消费影响很大，示范性也很强。2018年底，商务部在全国启动了11条步行街改造提升试点，2019年，11条步行街总客流量超过9亿人次，增长了22.6%，实现营业收入1250亿元人民币，增长17%。下一步，商务部将启动第二批试点，努力把步行街打造成为消费升级的平台，高质量发展的载体，对外开放的窗口。

三是发展生活服务业。前4个月，餐饮收入下降了41%，家政服务也大幅度下降。下一步，商务部要大力支持各地餐饮业发展，推动餐饮业更加绿色、健康、安全。与此同时，商务部还建立了家政服务信用平台，目的是规范家政企业经营行为，更好保障家政从业人员的权益，更好服务城市家庭。

越开放，外商越愿意来

疫情全球蔓延，对中国对外贸易、利用外资都带来了巨大挑战。

在稳外贸方面，中国采取了一系列有力举措，帮助企业渡过难关、优化国际市场布局、培育贸易新业态新模式。今年前4个月，中国进出口总额下降了4.9%，但是“一带一路”沿线国家贸易逆势上扬，占比大幅度提升。再如，外贸企业出口受阻之后，政府支持他们出口转内销。4月份，出口企业内销额增长显著。

钟山强调，越是困难的时候，就越要扩大开放。中国要不断放宽市场准入，缩减负面清单，扩大服务业的开放。这些工作有些已经在做，有些即将开展。下一步，中国要扩大自贸试验区的范围，赋予自贸试验区更大的改革自主权，推动出台新的开放举措。同时，要加快海南自由贸易港的建设。与此同时，今年还要重点把《外商投资法》落实好，营造公平竞争的市场环境，保护外商合法权益，保护知识产权，增强外商长期在中国投资的信心，让外商愿意来、留得住、有发展。

“中国利用外资的优势是很明显的，中国有丰富的、高质量的劳动力资源，中国有完善的产业配套能力，中国有14亿人口的市场。我相信，聪明的企业家不会放弃庞大的中国市场。”钟山说。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，共同维护国际产业链供应链的开放、安全和稳定，是符合各方利益的。“我们呼吁世贸组织成员能够反对单边主义、保护主义，保持各自市场的开放，支持国际贸易产业链和供应链的稳定。”王受文强调。

扩大进口，带动全球经济复苏

在谈及第三届中国国际进口博览会的筹备情况时，商务部副部长王炳南表示，进博会已经成功举办了两届，国际采购平台、投资促进平台、人文交流平台和开放合作平台的作用日益凸显，综合效益持续放大，在海内外产生了很大的影响，受到了广泛的赞誉。第三届中国国际进口博览会将于今年11月5—10日在上海举办，总体框架与前两届大体一致，包括国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛这三大板块。

“有更多一流企业、一流产品来参展，世界500强和行业龙头企业携带着新产品新技术新服务继续参加，今年新参展的企业和‘小而美’的隐形冠军企业也将带来本国本企业的特色产品来参与。”王炳南说，举办第三届中国国际进口博览会、继续扩大进口、坚持开放中国市场，这充分体现了中国负责任大国担当，对加快全球经济恢复增长，建设开放型世界经济发挥着重要作用。

在区域全面经济伙伴关系（RCEP）协定谈判方面，王受文透露，RCEP成员完善了工作计划，加大了视频会议开会频率，现在RCEP相关谈判磋商还在正常进行，比如对极少量遗留问题，各方都在紧锣密鼓地谈。对于文本的法律审核，现在已经完成了将近80%，目标是在6月底之前能够对文本完成法律审核。

王受文说，今年年内如果签署RCEP协定，对于本地区应对疫情给贸易投资带来的负面影响意义重大。更重要的是，疫情过后，本地区经济要实现迅速、强有力复苏，RCEP协定签署具有重要意义。

(责编：李栋、值班)