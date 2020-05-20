中国网络视频用户规模达8.5亿 “逆袭”要靠过硬品质

部分网络剧剧照。

制图：蔡华伟

因疫情宅家的你看剧了吗？云合数据显示，今年一季度网络剧有效播放量比去年同期增长58%。根据近日发布的《中国电视/网络剧产业报告（2020）》，网络剧已告别粗制滥造的刻板印象，成为新发展方向，涌现出不少优秀作品。

明星也来演网剧

在北京工作的肖女士最近爱上了“煲剧”。工作日的午餐时分、通勤路上，她都会用手机看看网络剧。“一开始是同事给我推荐《庆余年》，后来我发现有挺多好看的网络剧，朋友们都在看，还一起交流剧情、讨论相关话题。”据统计，网络剧的女性观众占比为58.5%，视频平台一般选择工作日上新，平均30到40分钟一集的网络剧占比最高。

国家广播电视总局日前发布《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，反对内容“注水”，要求规范剧集长度，电视剧网络剧拍摄制作提倡不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作。网剧不仅集数在变少，而且单集时长也在变短。

网络剧曾因制作成本低、班底业余、题材单一、剧情注水等诸多问题，一度成为“粗制滥造”的代名词。随着移动端快速发展，视频网站在网络剧领域的投入逐渐加大，一些专业影视制作团队开始介入网络剧制作，网络剧品质日渐提升。业界认为，网络剧正朝着精品化制作、大牌演员参与、去偏见化等方向发展。

以腾讯、爱奇艺、优酷为代表的互联网视频平台，参与了越来越多的主控、主投、独播产品，成为行业内重要的出品方和优质剧的推手。如腾讯的《奔腾年代》《光荣时代》《庆余年》，优酷的《在远方》《大时代》《长安十二时辰》，爱奇艺的《破冰行动》等，其中不乏知名演员参演。

网剧“出圈”也“出海”

今年国家广播电视总局首设重大题材网络影视剧项目库，涉及网络剧、网络电影、网络纪录片三大类。业内人士认为，网剧创作纳入“重大题材”项目，将带动网剧剧本创作水准的提升，为大众带来更多制作精良、品质有保证的网络剧。

近日，国家广播电视总局发布《国家广播电视总局办公厅关于组织参加第32届中国电视剧“飞天奖”评奖工作的通知》，评选范围为2017年10月1日至2019年12月31日期间在中央电视台或各地卫视频道播出的电视剧，其中包括在全国性重点视频网站首播的电视剧。这是“飞天奖”首次将全国性重点视频网站首播的电视剧纳入评选范围。

无独有偶，将在6月举办的第26届上海电视节白玉兰奖，已于去年底宣布开设网络剧参与通道。而早在2018年，金鹰艺术节就将网络剧纳入了评选体系。业内人士认为，参评这些重要奖项，是对网络剧近年来发展的积极肯定。

网络剧“出圈”的同时，也成功扬帆“出海”。《河神》《无证之罪》和《白夜追凶》被世界最大的收费视频网站网飞采购，《扶摇》成为巴基斯坦的“网红剧”，《鹤唳华亭》落地海外多个平台，多个国家和地区的观众与国内观众同步追剧……

首都影视发展智库首席专家、清华大学教授尹鸿表示，未来网络自制剧在形态、类型、产品方面会更加创新，比如互动剧、短剧、迷你剧，还会将电视剧与游戏结合，将电视剧与移动终端结合，这是影视、互联网与科技的强大联合，更是观众与创作者的全新互动，将为整个影视行业发展带来新的增长点。

付费模式仍需优化

中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年3月，中国网络视频（含短视频）用户规模达8.5亿。网络视频付费用户规模扩大，内容付费占比逐年提升，已成为各视频平台营收的重要来源。

与网络剧质量提升并存的是制作成本的提高，视频平台已经开始探索一些新的内容付费模式，比如超前点播等。此类新的付费形态也曾引发争议。北京大学新闻与传播学院院长陆绍阳表示，随着5G广泛应用，通过移动互联网观看视频将成为未来文艺消费的主要形态之一，这就需要平台方在兼顾文艺作品的公共性和商业性基础上，探索更加普惠、可持续发展的付费模式，而当务之急是优化会员制度及内容付费规则。

(责编：李栋、值班)