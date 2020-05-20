2019年《政府工作报告》量化指标任务落实情况公布

新华社北京5月19日电 （记者高亢）全国两会召开在即，国务院19日对外公布2019年《政府工作报告》量化指标任务落实情况表，38项指标任务均已完成。

报告提出国内生产总值增长6%—6.5%的目标，实际“成绩单”显示，去年国内生产总值达990865亿元，比上年增长6.1%，符合年度预期目标。

报告提出，2019年城镇新增就业1100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内。落实结果显示，去年全国城镇新增就业1352万人，城镇登记失业率为3.62%，完成年度目标。

减税降费方面，报告提出，2019年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，制造业等行业现行16%的税率降至13%。实际上，去年全年减税降费超过2.3万亿元，制造业等行业现行16%的税率降至13%。

民生方面，报告明确，2019年减少农村贫困人口1000万以上、新建改建农村公路20万公里、移动网络流量平均资费再降低20%以上。最终，去年全国农村贫困人口减少1109万人、新建改建农村公路29万公里、移动网络流量平均资费较上年降低41%。

生态环保方面，报告明确，2019年二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化学需氧量、氨氮排放量下降2%。落实结果显示，去年全国二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降4.4%和3.5%，化学需氧量、氨氮排放量分别下降3.2%和3.3%。

38项指标任务还包括中央财政一般性支出压减5%以上、“三公”经费再压减3%左右等，这些任务均已完成。

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 04 版）

(责编：李栋、值班)