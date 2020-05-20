“税收红利”助力市场主体“活起来”

编者按：今年以来，为应对疫情对经济社会发展造成的冲击，全国税务系统多措并举，积极融入抓“六稳”促“六保”大局，助市场主体渡过难关，促稳中国经济基本盘。人民网财经特别推出“税务力量促稳经济基本盘”系列观察，聚焦全国各地税务力量利用税收大数据精准施策，助力企业复工、复产、复销，促进经济平稳健康运行。

关闭50多天后，享有“天下第一农民公园”美称的安徽省阜阳市八里河风景区再次开放，向游客尽现建筑文化和园林文化的魅力。

“前两个月，我们一度面临巨大的资金压力。”安徽八里河旅游开发有限公司总经理黄辉告诉记者。今年第一季度，公司收入锐减七成，但人员工资、园区维护等支出却一样都不能少。关键时候，当地税务部门组织专业团队跟进辅导，帮助企业解困纾难。

黄辉算了笔账，仅生活服务业免征增值税这一项，就为公司减免税款17万元。此外，享受社保费减免10万元，房产税和城镇土地使用税减免6万元，捐赠的60万元防疫物资也可税前全额扣除，企业受益匪浅。

市场主体是经济运行最基本的单位，保住市场主体，才能保住就业、保住民生。

疫情发生以来，税务部门积极抓住“减税降费”降成本，不断推动“税银互动”助融资，尽最大力气缓解企业资金压力，帮扶企业尤其是中小微企业渡过难关。

在江苏邳州，每年的二三月份，都是徐州银杏源生物工程有限公司收储草莓的高峰期。受疫情影响，今年一季度营业收入同比下降50%，资金周转率下降，草莓收储面临资金不足的窘境。邳州市税务部门得知情况后，第一时间联系当地农村商业银行，一星期便将公司的A级纳税信用转换为500万元信用贷款。

“从农户到企业，从企业到市场，这一条农产品加工产业链关系到邳北千千万万的老百姓。国家利好政策出台后，不仅可以减免社保费近二十万元，这笔贷款让资金更有了保障，目前收储的近500吨草莓没有拖欠一笔资金，草莓市价得到稳定。”徐州市政协委员、徐州银杏源生物工程有限公司董事长范文杰说。

“税银互动”将企业纳税信用转化为“真金白银”，盘活了企业资金链。

邳州市税务局局长桑林表示，税务部门将进一步扩大“银税互动”受惠范围，帮助更多企业将纳税信用转化为融资信用，缓解企业融资难题，为企业复工复产注入资金“活水”。

“这笔400万元的纳税信用贷款到账了。”在福建，泰宁县恒泰纺织布业有限公司一度资金周转困难。三明市税务部门主动联系为企业申请“银税贷”，4月初，这笔“银税贷”到了位。“锦上添花易，雪中送炭难。这次真是帮了大忙!”恒泰纺织负责人温晓平表示，有了金融“活水”，车间正开足马力带动周边农户致富增收。

记者从国家税务总局了解到，今年一季度，全国累计实现减税降费7428亿元；税务部门向银行推送了600多万户重点帮扶的企业名单，银行业金融机构发放“税银互动”贷款75万笔，超过2019年度的一半，小微企业获得“税银互动”贷款金额1800多亿元。随着税费优惠等一系列政策实施，全国复工复产加快推进，规模以上工业企业平均开工率已达99%，民营企业复工率达到91.39%，中小企业复工率达到84%。

(责编：车柯蒙、杨曦)