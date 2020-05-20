保险销售从业门槛进一步提高 杜绝销售人员“带病”入岗

本报讯（记者 潘福达）近年来，部分保险销售从业人员误导消费者的行为时有发生，影响行业声誉，未来从业门槛将进一步提高。银保监会昨天发布《关于落实保险公司主体责任 加强保险销售人员管理的通知》和《关于切实加强保险专业中介机构从业人员管理的通知》两则通知，强调保险机构对从业人员管理的主体责任，明确销售能力分级的监管要求，加强对保险从业人员的管理，杜绝销售人员“带病”入岗。

2019年银保监会部署开展了保险公司销售人员、保险专业中介机构从业人员执业登记清核工作。从清核情况看，从业人员素质参差不齐、大进大出等问题较为突出。为切实推动保险专业中介机构落实主体责任，两个《通知》对保险公司、保险专业中介机构落实从业人员管理主体责任明确监管要求。

《通知》提出，支持保险行业自律组织发挥平台优势，推动销售人员销售能力分级工作，明确保险机构要综合考察从业人员学历水平、从业年限、保险产品知识、诚信记录等情况，区分销售能力资质实行差别授权。

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