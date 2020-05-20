搜狗2020财年Q1财报：营收为17.9亿元 同比增长5%

人民网北京5月20日电（记者毕磊）18日，搜狗公司公布了2020年第一季度未经审计财务报告，在非美国通用会计准则下，搜狗公司第一季度营业收入为17.9亿元，同比增长5%；归属于搜狗公司的净亏损为3160万美元。
报告显示，搜狗搜索流量同比增长20%，收入增速快于行业平均水平；搜狗手机输入法用户规模创历史新高，日活跃用户数达4.8亿，同比增长9%，日均语音请求量峰值达14亿。
搜狗公司表示，尽管第一季度全球经济因疫情影响受到了较大冲击，但随着搜狗AI战略的不断推进，以及疫情影响的不断降低，搜狗的业务将快速地恢复健康增长。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】