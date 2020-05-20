搜狗2020财年Q1财报：营收为17.9亿元 同比增长5%

人民网北京5月20日电（记者毕磊）18日，搜狗公司公布了2020年第一季度未经审计财务报告，在非美国通用会计准则下，搜狗公司第一季度营业收入为17.9亿元，同比增长5%；归属于搜狗公司的净亏损为3160万美元。

报告显示，搜狗搜索流量同比增长20%，收入增速快于行业平均水平；搜狗手机输入法用户规模创历史新高，日活跃用户数达4.8亿，同比增长9%，日均语音请求量峰值达14亿。

搜狗公司表示，尽管第一季度全球经济因疫情影响受到了较大冲击，但随着搜狗AI战略的不断推进，以及疫情影响的不断降低，搜狗的业务将快速地恢复健康增长。

(责编：毕磊、夏晓伦)