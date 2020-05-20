数千种铁路沿线贫困地区优质农产品亮相“爱购扶贫馆”

人民网北京5月20日电 （记者乔雪峰） 河南槲包粽、陕西仙毫茶、宁夏土蜂蜜、新疆薄皮核桃……首批数千种铁路沿线国家级贫困县优质农产品亮相“爱购扶贫馆”。据悉，5月20日，“爱购扶贫馆”在高铁出行网络平台“掌上高铁”APP和微信小程序正式上线，这是铁路部门发挥行业帮扶优势，帮助贫困地区克服疫情影响、拓宽农产品销售渠道，助力决战决胜脱贫攻坚的又一举措。
“掌上高铁”是中国铁路旗下的高铁站车出行服务APP，为旅客提供电子客票、视听娱乐、订餐到座、共享汽车等全程旅行服务，涵盖吃、住、行、游、购、娱等各个领域，致力于为旅客提供更好旅行体验，日活量达到300万以上。“爱购扶贫馆”利用铁路市场资源和“掌上高铁”流量优势，面向高铁站车WiFi用户和中高端旅行消费群体设立，坚持所有上线产品均由国家级贫困县推荐、经国家主管部门逐级审核认定纳入扶贫产品目录，首批甄选上架的数千种农产品全部为原生态、无公害、产地直采直供，欢迎广大用户通过“掌上高铁”APP或微信小程序进入“爱购扶贫馆”，选购心仪产品，奉献爱心消费，助力脱贫攻坚。
近年来，国铁集团充分发挥铁路行业和市场资源优势，全力开展定向集中采购、进站上车帮销、电商消费扶贫、建设消费扶贫、“援鄂拼单”等消费扶贫专项行动，取得了显著成效，仅2019年就完成消费扶贫1.75亿元，为上年3.1倍；2020年以来，努力克服疫情影响，购买和帮助销售农副产品6000余万元，其中湖北地区1400余万元。此次上线的“爱购扶贫馆”，就是铁路线上线下消费扶贫体系的重要组成部分。国铁集团2019年投入2000余万元，先后开发了面向广大网络订票用户的铁路12306电商扶贫平台，以及面向企业集采用户的中铁快运扶贫商城，加上此次上线的“爱购扶贫馆”，实现了对铁路消费扶贫用户的范围全覆盖、出行全过程、服务全方位。
“掌上高铁”相关负责人表示，下一步，“爱购扶贫馆”将利用移动互联网和电商消费大热契机，携手更多铁路沿线国家级贫困县，发掘更多优质农产品，对挂牌督战县和湖北地区贫困县给予重点帮扶，通过铁路站车和网络平台资源宣传推介、抖音短视频和直播互动带货、高铁快运物流服务等产运销全方位帮扶措施，以服务降成本、以流量促销量、以品牌竞争力强化带贫效果，在决战决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴战略中展示国铁责任担当。
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