原标题：网易有道2020年Q1财报：净收入5.4亿元 有道精品课保持健康增长势头

中新网5月20日电 5月20日，智能学习公司网易有道公布2020年第一季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2020年第一季度净收入达5.4亿元人民币，同比增长139.8%；其中，贡献超八成的学习服务和产品净收入达4.4亿，同比增长226.4%。2020年Q1毛利率得到持续优化，达43.5%。与此同时，据财报显示，2020年第一季度有道公司整体实现了经营性现金流为正。

据网易有道招股书和财报显示，这已经是有道连续第5个季度业务实现稳健和快速的增长。

有道精品课健康稳定增长 持续精进课程品质

有道公司学习服务和产品的增长得益于K12网校有道精品课继续保持的健康高速增长。有道精品课2020年Q1实现销售额达4.5亿，同比增长311.9%。正价课付费人次达27.6万，K12正价付费人次达15.3万，同比增长358.7%。

值得注意的是，经过不断的产品结构优化调整以及规模经济效益的初显，据财报显示，2020年第一季度，网易有道学习服务和产品毛利率达48.7%，上个季度这个数字为29.3% 。有道在上一季财报中表示，有道精品课以语文、物理的优势学科经验正在快速复制到其他学科中，推动了有道精品课步入规模化增长阶段，毛利率优化引擎启动。本季度，有道精品课优势学科再添两门，分别为初中数学和高中英语。

同时，为了应对不断增长的付费用户，有道精品课在2020年Q1保持了师资队伍的扩充与建设，将主讲老师增加至164位，辅导老师增至865位。同步对师资队伍的管理和激励等机制做了调整改进，加大了品控管理，从而保证对精品品质课程的输出。

一直以来，有道精品课在师资侧积极推进名师IP化。4月15日，中国女排总教练郎平出任其品牌代言人，主打“名师”策略。此举也代表着有道精品课要长期通过夯实品牌资产稳固向前的信心。

据财报显示，由于线下渠道受到疫情影响，以有道词典笔2.0为代表的智能硬件的销售在第一季度收入达5300万，同比增188.7%。该块业务已于3月份逐步恢复正常，并计划在今年下半年陆续推出新的硬件设备。

“课程产品创新力和技术”的基因正在加速业务发展

2020年Q1，有道AI实验室打磨已久的AI作文批改技术全新推出，并被广泛应用到包括有道精品课和有道词典等各个产品当中，成为学习者练习英文作文写作的“智能老师”。而AI作文批改被认为是在神经网络翻译技术(NMT)之后的又一重磅技术功能。

财报电话会中，网易有道CEO周枫表示持续的课程内容和产品创新带动了有道的增长。他还提出了全新的“互动大班”模式，以技术见长的有道在对直播课堂体验的改造已经有了长足且实质性的进展，越来越多地融入智能化和实时的互动创新元素，这将使得目前行业普遍采用的双师大班模式升级为互动大班，成为用技术改造线上教育的趋势。

“毫无疑问，2020年对于在线教育的发展来说，是关键的一年。产品创新和技术的普及都将提速。”网易有道CEO周枫在电话会议中表示，“我们的团队为此做了大量的准备，我们有信心在今年接下来的暑秋课程中提供更高品质的课程和产品。”

(责编：杨曦、孙阳)