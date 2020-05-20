周鸿祎：新时代亟需网络安全新架构

人民网北京5月20日电（赵静）由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”20日于云端召开。

360公司创始人、董事长、CEO周鸿祎在峰会上提出，在未来的互联网络里，可能需要一个新的架构来解决数据安全的问题，也呼吁业界对此来共同考量。

周鸿祎称，我对新基建的理解是数字化基建，而数字化基建的核心是大数据中台。“我们很多城市、很多工业互联网、新兴的产业互联网项目等，也会大量地采集数据，有些数据也难免涉及到用户个人。这些数据都存在中央大数据的平台里，可以共享，可以计算，可以分析。但是，随之而来的挑战就是数据的安全问题。”

面对未来互联网的这一新问题，周鸿祎提出新的思考。他表示，未来的网络安全问题，将不仅仅是防攻击、防盗窃的问题，更是整个网络系统里要有新的架构，新的解决方案，以应对数据安全的问题。

周鸿祎说，“数据的安全，既要解决对外的安全，也要防止如被偷窃、被越权访问等内部数据泄露的问题。这可能是接下来一个很重要的研究方向。”

360因自身拥有“互联网公司”和“网络安全公司”的双重角色，因而目前正在研究如何在新基建的新时代背景下，面对海量数据，让数据“可用不可看”，真正保障好数据的安全。“只有打消老百姓和用户的顾虑，大数据产业的应用才能真正蓬勃发展起来。”周鸿祎说。

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