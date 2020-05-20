滴滴向平台司机赠送医疗急救卡 可报销千元救护车费

5月19日，滴滴出行正式面向司机免费提供200万份医疗急救卡，为司机在遇到紧急情况时提供帮助。

据了解，滴滴司机可以在“车主端-小桔车服-医疗急救卡”下免费领取，领取成功后有效期半年。领取该卡后，司机无论是否出车，均可在使用急救服务后，最高报销1000元救护车费。除报销救护车费用外，用户还可以通过该产品呼叫120救护车；实时查看救护车进度；获得线上急救指导；日常也可通过医疗急救卡在线免费咨询三甲医院健康专家。（牛广文）

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