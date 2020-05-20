全国工商联将开展“知名民企湖北行”活动

人民网北京5月20日电（记者夏晓伦）记者从全国工商联获悉，5月底，“全国工商联携手知名民企助力疫后重振脱贫攻坚湖北行”活动将在线上开启。

届时，全国知名民企将齐聚线上，从捐赠扶贫、产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、招商引资五个方面入手，举办爱心认筹、项目超市、惟楚有材、味爱湖北、诗画荆楚、创业就业云课堂等活动，全面助力湖北疫后重振脱贫攻坚。

本次活动由全国工商联、湖北省人民政府、中国光彩会联合主办，采取“网上行+实地行”“省上行+市州行”“主题行+专题行”相结合的方式，具有持续时间长，覆盖范围广，帮扶力量大的特点。

2020年是一个特殊的年份，对湖北而言，尤其如此。湖北作为抗击新冠肺炎疫情的主战场，为阻断病毒蔓延，经济社会发展从“按住暂停”到“重启恢复”历时最长、牺牲最大。为全面落实支持湖北经济社会发展一揽子政策，全国工商联开展“知名民企湖北行”活动，携手全国知名民企助力湖北疫后重振脱贫攻坚。

据了解，活动将从5月30日开始，持续至6月下旬，分为“民企网上湖北行”、在湖北实地召开“知名民企湖北行”收官总结会议两个阶段。

“民企网上湖北行”主要以网络形式在线上展开，时间为5月30日—6月3日，包含云开幕式及爱心认筹、项目超市、惟楚有才、味爱湖北、诗画荆楚、创业就业云课堂等版块。

本次活动形式新颖，打破了地域限制，将“线上”作为主战场，采取“双主会场+云视频直播+分会场”方式进行。全国工商联和湖北省设立双主会场，各省级工商联、1000家以上民营企业（全国工商联执常委企业、民营企业500强为主）、全国工商联直属商会线上参加。

承担东西部扶贫协作任务的8家省级工商联、10家民营企业及在线参与爱心认筹的企业作为重点进行视频连线。届时，帮扶双方将形成结对关系，从就业扶贫、消费扶贫、公益扶贫、产业扶贫、招商引资五个方面进行定点帮扶。此外，湖北省17个地市州均设有分会场。

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