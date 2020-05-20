健康中国行动之食育推广行动公益项目拉开帷幕

近日，“健康中国行动之食育推广行动”公益项目拉开帷幕。据了解，此次活动旨在通过开展健康中国行动之食育推广行动公益项目宣传活动，巩固新冠肺炎疫情防控成果、倡导合理膳食、增强免疫、摒弃陋习、预防疾病。引导广大师生群众，结合“三减（减油、减盐、减糖）”及当前疫情防控工作要求，积极开展合理膳食、禁止滥食野生动物、提倡分餐制、加强体育锻炼等，倡议全国各级各类学校创建“营养与健康示范学校”，保障学生身心健康成长。

根据活动安排，食育推广行动公益项目邀请了中国营养餐产业协同创新工作平台常务副理事长蔡永峰，北京华彬文化基金会秘书长沈珠，健康报社副总编辑杨秋兰，中国疾病预防控制中心营养学首席专家赵文华，“食育”推动计划项目负责人刘璐，南昌师范学院党委书记、教授王金平等以线上网络会议的方式，面向线上与会者讲解介绍食育对增强学生肌体免疫力，对青少年健康成长的重要作用，对我国食育工作开展的现状和未来进行探讨，并开展线上公益短片播放宣传。

华彬文化基金会秘书长沈珠表示，突然爆发的新冠疫情进一步增强了公众对健康营养的渴求，科学摄入是健康的重要组成部分，一些健康观念仍需革新；聚焦青少年儿童，营养餐必须产业化、科学化，全面覆盖，这需要政府、家庭、学校、企业、社会各主体的积极参与。

“作为华彬快消品集团旗下的少儿果汁饮料，果倍爽自2015年进入中国市场以来，除了为中国少年儿童带来天然高品质的果汁产品，也高度关注着青少年的健康成长。” 沈珠表示，作为本次公益项目的支持品牌，果倍爽期望向更多少年儿童传递营养健康知识，向社会展现营养健康公益活动的独特魅力和责任。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)