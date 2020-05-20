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数字中国产业发展在线论坛5月21日召开

2020年05月20日19:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月20日电（记者夏晓伦）为加快数字中国、网络强国建设，中国信息通信研究院携手数字中国产业发展联盟将于21日召开“数字中国产业发展在线论坛”。论坛将采用在线方式，与政产学研各领域重量级嘉宾云端连线，共议“培育数字经济新动能 助推数字中国新发展”，发布《2020数字中国产业发展报告》，展现我国数字产业发展成效，充分探讨数字产业未来发展路径，汇报数字中国产业发展联盟工作进展，进一步发挥联盟平台作用。

本次论坛将呈现以下内容：

致辞

工业和信息化信息技术发展司副司长 杨宇燕

主题发言

·中国工程院院士、数字中国产业发展联盟理事长 余少华

2019-2020年度联盟工作情况介绍 信息领域工程科技16个重要挑战

·福建省发改委党组成员、省数字办主任、大数据局局长 陈荣辉

数字福建建设的实践

专题发言

·数字中国产业发展联盟副理事长、中国电信集团政企客户事业部副总经理 孙健

“新基建”为数字经济赋能

·中软国际高级副总裁、IIG集团执行总裁 居琰

新第三方服务 护航数字中国

·百分点董事长兼CEO 苏萌

数据智能加速数字经济

报告发布

中国信息通信研究院副院长 余晓晖

《2020数字中国产业发展报告》

国内首次问世的《数字中国产业发展报告（信息通信产业篇）》，作为联盟的重磅成果将在论坛上郑重发布。报告提出影响数字技术发展的四大趋势，研判信息通信产业所处的发展阶段，为社会各界了解数字中国产业发展提供参考建议。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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