多措并举稳定物价和民心 确保生活必需品供应充足

新冠肺炎疫情牵动了全国人民的心，在疫情期间，中兴商业没有闭店坚持营业的同时保证各类民需产品货源丰富，价格平稳，为沈阳市市场保供工作保驾护航。4月26日，沈阳市商务局向方大集团中兴商业连锁超市发来一封感谢信，向所有奋战在市场保供一线的员工同志们致以衷心的感谢和崇高的敬意。

坚守岗位

确保生活必需品供应充足

感谢信中介绍道，新冠肺炎疫情发生以来，按照市委、市政府及市疫情防控指挥部的统一部署，我市重点保供企业积极响应政府号召，众志成城、共克时艰，全力保障我市居民生活必需品市场供应。中兴商业连锁超市快速响应、主动担当，把确保市民生活必需品充足供应、满足人民群众日常生活需求作为首要任务，立即启动紧急机制，积极对接货源渠道，加大紧缺商品调配，郑重承诺不闭店、不囤积、不涨价，一线同志们舍小利、顾大义，不惧疫情、坚守岗位、无私奉献、周到服务，成为立足平凡岗位的逆行人，稳定了市场、安定了民心，疫情当前，不辱使命，充分彰显了方大集团的企业担当和员工的社会责任感。

新冠肺炎疫情发生后，中兴商业全体干部员工积极响应国家对疫情防控的号召，坚守岗位，践行使命初心。方大集团董事局主席方威表示，做好疫情防控工作，把员工生命安全和身体健康放在第一位，同时也要承担起保价格、保质量、保供应的企业责任，加强市场共治，确保企业经营状况稳定及社会稳定。

多措并举

稳定物价和民心

为了给消费者提供安全卫生的购物环境，连锁超市四家门店在疫情防控期间，每天都会进行至少3次消毒，消毒范围包括收银线、购物车、卖场货架、库房、服务台，实现消毒无死角；在卫生间设置除菌香皂，在店内多处显著位置张贴宣传防疫通告；卖场入口处，员工提示每名进店顾客必须佩带口罩、进店前扫码测温；卖场广播全天不停循环播放疫情防护措施。

同时卖场内坚决杜绝销售活禽和野生动物，散装直接入口食品盛放、储存条件都高度符合标准；为了不让顾客有丝毫恐慌心理，连锁超市干部员工积极与经销商沟通，保证民生商品不缺货，不断货，不涨价；对生鲜品类每日进行市调，保证肉、水果、菜、蛋等商品价格不高于市场价格。疫情期间连锁超市各门店全力保证商品价格稳定，货源稳定，无脱销断档，使顾客理性消费，没有出现急抢急购现象。

发展连锁

将优质商品和服务送到百姓身边

立足当前、着眼长远。中兴商业连锁超市继续做保供应、稳物价的主力军。在做好“三保”工作的同时，稳步推进连锁业态发展，持续扩大规模，加快开发社区超市的步伐，将便民超市开到百姓家门口，3月多家便民超市同时开业，把中兴的优质服务送到百姓家门口。

连锁超市积极探索创新服务模式，利用互联网，依托“中兴超市+”线上小程序发力全渠道运销售，构建“云端超市”，满足顾客的“宅购物”需求，为沈城百姓提供方便快捷的消费体验，让更多的人享受到中兴商业连锁超市的优质产品和服务。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)