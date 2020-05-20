“无接触防护罩”走进校园 避免学生分班级就餐麻烦

5月18日，上海市复旦初级中学（下称复旦初中）的学生们返校后，在午饭期间使用“无接触防护罩”和小伙伴们一起在教室里安心用餐，避免了分班级就餐的麻烦。

为了给学生返校创造安全的环境，复旦初中采取了多项防疫措施，如场所消毒、培训演练、健康检查、数据上报等。根据防控要求，学生吃饭需要保持一定的间距。复旦初中在部分学生返校阶段，利用其他年级空余教室，把班级一分为二进行用餐。随着学生陆续返校，复旦初中计划订购一批用餐挡板，但一直没有找到合适的生产厂家。

“正在这个时候，美团提出给学校捐赠一批’无接触防护罩’，解决了我们的燃眉之急。”复旦初中校长湛宣进表示：“美团捐赠的’无接触防护罩’完全符合我们的预期要求，环保、轻巧、美观易折叠，方便收纳、清洁和消毒。孩子们将餐食放进打开的防护罩内，就可以阻隔飞沫等对餐食的污染，实现小范围的一人食。”

在复旦初中，一位正在使用防护罩的学生表示，用防护罩吃饭让大家觉得很安全，也避免了分班吃饭的麻烦。之后还想把自己喜欢的卡通人物画在挡板上，让它变得更有创意。

复旦初中的教师们认为，“无接触防护罩”方便收纳和使用，能在一定范围内阻挡飞沫，保证学生独立就餐空间，从目前的使用情况来看，很受学生欢迎。

据美团CSR负责人向记者介绍，美团一直奉行以客户为中心的价值观，研发“无接触防护罩”主要有两个现实背景：一是考虑到一线抗疫人员的就餐安全，希望为他们提供有效的防护保障；二是在此期间，平台对用户返工担忧进行了调研，发现聚集性就餐安全是核心痛点。综合考虑之下，美团首创“无接触防护罩”，并于2月13日正式对外发布。

美团点评副总裁毛方表示：“美团“无接触防护罩”看上去不起眼，但在特殊时期能给人朴素的安全感。美团心系返校学生，希望能用一个个用餐挡板来呵护孩子们的健康与快乐。”她认为，用餐隔离挡板不仅使美团外卖业务逐渐实现从餐品制作、配送、取餐、就餐的全流程防护，也能拓展更多使用场景，增强企业的社会价值，让更多人在疫情期间吃得更安心。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)