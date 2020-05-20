履职尽责 人大代表为战“疫”汇聚力量

在这次抗击新冠肺炎疫情的战斗中，有这样一群人，他们不仅是奋斗在战“疫”一线的工作者，还有着另一重身份——全国人大代表。

人大代表，代表人民的利益和意志，牢记初心与使命，迎难而上，积极投身到这场没有硝烟的战“疫”中，他们的故事是人大代表一线履职的生动写照。

在十三届全国人大三次会议召开前夕，人民网记者采访了10位全国人大代表，追寻他们在疫情期间的履职脚步，倾听他们的履职心声，展现新时代代表的绚丽风采。

(责编：夏晓伦、毕磊)