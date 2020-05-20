百度王海峰解读智能云新战略：新架构分三层 推动产业智能化

原标题：2020百度夏季云智峰会：CTO王海峰发布智能云全新战略，加速产业智能化

【环球网智能综合报道】人工智能与云计算、大数据等的深度融合，正在成为推动产业智能化深入发展的强劲动力。5月18日，“ABC SUMMIT2020百度夏季云智峰会”在线上召开。峰会以“百度智能云加速产业智能化”为主题，百度CTO王海峰向外界展示了百度智能云全新战略及架构，重磅发布AI中台、知识中台两大创新平台和新一代智能办公平台，并介绍了百度智能云在智慧城市、智慧金融、智慧医疗、智能客服及营销等重要赛道中的战略成果。

王海峰表示，全新升级的百度智能云，融合了云计算、百度大脑、大数据等百度核心技术，正在把人工智能输送到千行万业。接下来，百度智能云将在“以云计算为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道”的全新战略指引下，推动产业智能化发展，成为加速AI工业化大生产的关键力量。

当下，人工智能技术日趋成熟，呈现出很强的通用性，以及标准化、自动化和模块化的工业大生产特征，成为科技革命和产业变革的核心驱动力量。另一方面，AI和云计算是新基建的重要篇章，承载起疫情之后重建经济、带动国家社会发展新旧动能转换的重任。百度作为国内投入最早、技术最强、布局最完整的人工智能领军企业，拥有领先的AI、云计算、大数据技术，将在推动产业智能化进程、发展智能经济的过程中发挥重要作用。

在疫情期间，百度智能云快速落地了一系列智能产品和服务，多维度助力疫情防控和复工复产：AI多人测温1周落地，累计检测2700万人次；时空大数据记录人流迁徙24亿人次；智能外呼支持基层随访500万次；AI问诊量达到1500万次。

百度智能云之所以能在第一时间形成抗疫的战斗力，背后是百度在AI、大数据、云计算等领域多年的技术积累和优势。近一年，百度在MRQA/CVPR/ICCV等国际权威竞赛中获得28个冠军；近几年，取得国家科技进步奖、省部级科技进步奖等100多个奖项，人工智能专利申请数量位列中国第一，深度学习专利申请数量位列全球第二。

因此，王海峰认为，人工智能既是百度的优势所在，也是百度智能云服务客户的抓手。百度智能云以云计算为重要的核心基础，由人工智能、大数据、区块链、物联网等技术构成业务基础。基础与抓手齐备后，百度智能云将聚焦社会价值及商业价值兼具的重要赛道，并持续探索和拓展新赛道。

为了更好地执行新战略，百度智能云对业务架构进行了调整。新架构分为三层，底层是百度大脑，包括基础层、感知层、认知层和安全，是百度核心技术引擎。中间是平台，包括通用的基础云平台、AI中台、知识中台，以及针对场景的平台和其他关键组件。在基础层和平台的支持下，上层的智能应用和解决方案将为各行各业赋能。同时，百度智能云打造了一体化的安全体系，全面覆盖从AI模型安全到行业生态安全的方方面面，为产业智能化发展保驾护航。

AI中台和知识中台的是百度智能云全新架构中的两大亮点。王海峰结合百度的AI技术创新积累及产业智能化实践，对这两大创新平台进行了详细的阐释。

眼下，各行各业正在借助AI实现智能化升级，而AI也必须与企业的实际应用场景深度结合，才能更好地满足需求。但现阶段，大多数企业都缺乏AI的基础能力和支撑AI开发及应用的平台。百度智能云发布的AI中台，可以帮助企业搭建自己的AI平台，让企业可以按照自己的需求快速、高效地实现AI解决方案。

AI中台依托百度大脑全面、领先的AI能力，包含AI能力引擎、AI开发平台两大核心能力以及管理平台。AI能力引擎为企业提供百度已有的250多项成熟AI能力，AI开发平台拥有全球前三、国内第一且具备自主知识产权的深度学习开源框架“飞桨”。基于AI中台，企业将拥有建设AI开发和应用的自主能力，集约化管理企业AI能力和资源，统筹规划企业智能化升级版图。

国家电网山东省电力公司基于百度的AI能力构建了自己的AI中台，实现了业务应用快速建设。比如，借助AI中台搭建输电通道可视化平台，轻松实现了户外各种复杂场景下的安全巡检；在运行场景中应用AI人脸识别，则实现了进厅识别、刷脸办电等功能；通过精准营销，同时实现了用户体验提升和电力营业厅的效益提升。

除了AI中台以外，百度智能云在业界首发知识中台。王海峰表示，知识是人工智能进步的阶梯，也是企业智能化升级的核心基础。百度智能云的知识中台，基于百度多年积累的知识图谱、自然语言处理、多模态语义理解、智能搜索等AI核心技术打造，是全周期、智能化的企业知识赋能平台。知识中台向下对接各种不同来源和形式的数据，向上支撑不同业务场景，中间的核心功能层可为企业提供知识生产、组织和应用能力，满足业务场景智能化的需求。

百度智能云的知识中台已经有了丰富的应用实践。百度与浦发银行联合打造的国内首个“金融数字人”背后，就有知识中台在发挥价值。浦发银行行长、副董事长潘卫东在峰会上表示，这是业内极有价值的创新！也是金融行业智能化需求的方向！浦发银行提出了‘建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者’的战略目标，并致力于打造全栈数字化能力，这对知识管理和数字化智能办公也提出了新要求，百度知识中台的四大能力无疑会是浦发银行重点考虑的方向。

王海峰表示，“在新的架构下，基础的云计算结合AI中台、知识中台、大数据等，使AI起到抓手的作用，更快更好地发挥驱动力量，加速产业的智能化升级。”

此次峰会上，百度智能云还推出 “未来银行”、智能营销与客服、智能制造、智慧城市、智能办公等8大解决方案。比如在智能办公领域，百度推出了新一代智能办公平台如流，它基于“AI中台”和“知识中台”，主打企业内部的通讯流、工作流和知识流，构建AI时代办公流水线。通讯流已可以支持520方参会，支持弱网环境，可以随时随地实时通讯；工作流支持会议、日程、项目等多个日常工作线条之间的交互协同，降低企业运营成本；知识流支持企业内部的知识搜索、个性化推荐、企业论坛等知识管理能力，企业知识直接赋能企业运营。

会上，智慧城市、智慧金融、智慧医疗、智能客服及营销等百度智能云重要赛道的业务负责人也集体亮相，分享各赛道的丰硕成果。目前，智慧金融已服务近200家金融客户，涉及营销、风控等十几个金融场景；智能客服及营销已经成功落地80多家客户，获得了多个行业级创新奖项；智慧医疗的产品已经服务300多家医院和超过1500家基层医疗机构，服务人次超过了2500万；智慧城市则全力参与了海淀“城市大脑”建设，并推动百度AI能力在国家应急管理部通信信息中心等合作伙伴的场景中积极应用，百度AI让城市变得更智慧。

此外，来自浦发银行、百信银行、人民卫生出版社、东软集团、浪潮集团、英特尔、华为、大疆等中外知名企业的数十位大咖也在云智峰会亮相，分享他们与百度智能云一起，在制造、金融、视频、物联网等多个领域推动产业智能化升级的干货案例。

新基建浪潮席卷而来，带动新一轮产业智能化发展机遇，王海峰表示，“百度智能云将加速产业智能化，激发经济发展新活力，与合作伙伴一起，携手迈进智能新时代。”

(责编：毕磊、夏晓伦)