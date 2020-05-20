家电行业一季度零售额下滑超五成

5月19日，全国家用电器工业信息中心执行主任吴海涛在《2020年中国家电行业一季度报告》上透露：在过去的第一季度，家电市场遭遇冰点，线下市场受关门闭店影响较大，零售额较去年同期大幅下滑50.5%。
《中国家电行业一季度报告》由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心编制，每年定期发布。全国家用电器工业信息中心研究员杨征还对一季度报告进行了详细解读。报告显示，2020年一季度，我国家电行业国内市场零售额累计1172亿元，同比下降36.1%。出口情况也不乐观，海关总署数据显示，一季度家电累计出口额736亿元（人民币值），同比增长率为-12.6%。
据北京商报记者了解，在众多家电品类中，传统大家电受到疫情“黑天鹅”事件的影响最为严重，销售额出现断崖式的下滑；所有家电品类中仅有个别料理类、个人护理类小家电实现上涨。大家电中，空调市场降幅最大，由于受到标准和疫情的双重影响，降幅达57.2%，价格创新低；彩电、冰箱、洗衣机市场销售额降幅均在30-40%之间，线上渠道贡献度增加，产品升级趋势显著。厨卫电器受到入户安装限制，整体销售也遭受重创，但同时由于疫情对消费观念产生影响，健康类产品在线上出现热销。小家电受影响较小，疫情期间“宅”经济受益，部分健康类、厨房类小家电需求旺盛。
此外，受到疫情影响，线下消费受到抑制，网络消费支出份额进一步扩大，全国家用电器工业信息中心数据显示，2020年一季度家电线上市场零售额份额较去年同期增长14.6个百分点，达到49.5%。疫情改变了传统的家电零售模式，促进了家电消费进一步向线上迁移。充分利用渠道优势及社群化营销生态，依托平台资源和技术优势搭建的直播营销模式，作为新的带货方式和流量入口迅速升温。这些消费方式的不断涌现，在一定程度上弥补了传统营销的不足，起到了扩内需、促消费的作用。全国家用电器工业信息中心数据显示，2020年一季度，在所有渠道形态中，苏宁易购依靠自己的线上线下全场景覆盖模式，获得了25.3%的市场份额，位居众渠道首位。京东和天猫，分别获得18.8%和10.6%的份额，占据第二和第三的位置。
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