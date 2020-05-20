周鹏：品质生活要有大而全的丰富感和小而美的惊喜感

日前，丰台大悦春风里联合36氪，在丰台大悦春风里城市展厅发起了一场“城市空间思享会”。思享会以“焕新南中轴 悦见春风里”为主题，邀请专家、学者、城市运营商、新消费领域企业嘉宾共同探讨南城的发展机遇，以及丰台大悦春风里带来的未来生活场景。
打造生产、生活和生态“三生融合”的生活方式，是大悦城控股总经理助理、大悦城地产总经理周鹏对丰台大悦春风里的定义。
相比于过去更强调空间打造、业态组合等物理形态的综合体，周鹏希望将丰台大悦春风里打造成精神流动的生活中心，“不是简单的商业、办公或酒店，也不同于传统的购物中心概念，丰台大悦春风里应该是生存、生活和生态的中心，承载的是这片区域上的人生状态和生活方式”。
业内人士表示，南城保留着北京城很多有意思的元素。与此同时，南城开始展现出它不同于其他区域的后发优势。
基于此，在该项目的运营思路上，大悦城控股选择了长期主义的发展线路。据介绍，先是联合合作方推出了“天悦壹号”这样的高端住宅，不到一年时间后，又联合中海、保利、天恒四家企业拿下了新宫地铁站的TOD项目，也就是丰台大悦春风里。
“这个地方非常值得大悦城控股去做一个升维化的产品，在之前大悦城的运营经验和品牌积累基础上，去创造一个新的品牌和新的产品形态”，周鹏表示。
谈到最初布局该区域的出发点，周鹏引用了英国作家克莱儿·麦克福尔在《摆渡人》中的一句话，“如果我真的存在，那是因为你需要我”。
在周鹏看来，大悦城控股与北京南城之间是彼此需要的关系，新南城的生活方式需要“大自然”和“小惊喜”，而大悦城控股也需要把握住这个拓展市场的时机。“从我们作为城市运营商的角度来讲，并不希望所有区域全是高大上的经济形态。生活需要分层，有大有小，各美其美，有大而全的丰富和轻松感，也有小而精、小而美的惊喜感。”
而丰台大悦春风里正是这样大而全，小而美的产物。在总建筑面积约29.3万平方米的土地上，集合了时尚生活购物中心、LEED金级认证写字楼、高端酒店等多元业态。
“作为区域成长的见证者、参与者和未来可持续的建设者和创造者，丰台大悦春风里将伴随南城片区一起成长，用长期主义的思维为区域做升级焕新。”周鹏表示，大悦城控股要做的不仅是空间的提供者，还是产业集群的打造者。还需要通过购物中心的业态，满足周边的居民日益增长的美好文化生活的需要，完善它的城市功能和城市肌理。（许维娜）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】