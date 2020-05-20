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周鹏：品质生活要有大而全的丰富感和小而美的惊喜感

2020年05月20日18:14  来源：人民网-财经频道
 

日前，丰台大悦春风里联合36氪，在丰台大悦春风里城市展厅发起了一场“城市空间思享会”。思享会以“焕新南中轴 悦见春风里”为主题，邀请专家、学者、城市运营商、新消费领域企业嘉宾共同探讨南城的发展机遇，以及丰台大悦春风里带来的未来生活场景。

打造生产、生活和生态“三生融合”的生活方式，是大悦城控股总经理助理、大悦城地产总经理周鹏对丰台大悦春风里的定义。

相比于过去更强调空间打造、业态组合等物理形态的综合体，周鹏希望将丰台大悦春风里打造成精神流动的生活中心，“不是简单的商业、办公或酒店，也不同于传统的购物中心概念，丰台大悦春风里应该是生存、生活和生态的中心，承载的是这片区域上的人生状态和生活方式”。

业内人士表示，南城保留着北京城很多有意思的元素。与此同时，南城开始展现出它不同于其他区域的后发优势。

基于此，在该项目的运营思路上，大悦城控股选择了长期主义的发展线路。据介绍，先是联合合作方推出了“天悦壹号”这样的高端住宅，不到一年时间后，又联合中海、保利、天恒四家企业拿下了新宫地铁站的TOD项目，也就是丰台大悦春风里。

“这个地方非常值得大悦城控股去做一个升维化的产品，在之前大悦城的运营经验和品牌积累基础上，去创造一个新的品牌和新的产品形态”，周鹏表示。

谈到最初布局该区域的出发点，周鹏引用了英国作家克莱儿·麦克福尔在《摆渡人》中的一句话，“如果我真的存在，那是因为你需要我”。

在周鹏看来，大悦城控股与北京南城之间是彼此需要的关系，新南城的生活方式需要“大自然”和“小惊喜”，而大悦城控股也需要把握住这个拓展市场的时机。“从我们作为城市运营商的角度来讲，并不希望所有区域全是高大上的经济形态。生活需要分层，有大有小，各美其美，有大而全的丰富和轻松感，也有小而精、小而美的惊喜感。”

而丰台大悦春风里正是这样大而全，小而美的产物。在总建筑面积约29.3万平方米的土地上，集合了时尚生活购物中心、LEED金级认证写字楼、高端酒店等多元业态。

“作为区域成长的见证者、参与者和未来可持续的建设者和创造者，丰台大悦春风里将伴随南城片区一起成长，用长期主义的思维为区域做升级焕新。”周鹏表示，大悦城控股要做的不仅是空间的提供者，还是产业集群的打造者。还需要通过购物中心的业态，满足周边的居民日益增长的美好文化生活的需要，完善它的城市功能和城市肌理。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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