聚焦环境产业高质量发展 2020环境企业家媒体见面会在京召开

“疫情之下，环境产业迈向新征程。”5月19日，由全国工商联环境商会主办的2020环境企业家媒体见面会在京召开。环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧，环境商会执行会长、首创股份总经理杨斌，环境商会执行会长、威立雅中国区副总裁/董事总经理黄晓军，环境商会执行会长、杭州锦江集团董事长王元珞，环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华，清华大学环境学院教授王凯军等嘉宾出席见面会。会议由环境商会马辉秘书长主持。

环境商会赵笠钧会长在主旨发言中表示，这抗击新冠肺炎疫情这场“狙击战”，作为公共事业的重要组成部分，环保发挥了不可或缺的重要作用。疫情期间，环境企业以专业的服务在供排水、垃圾、环卫，特别是医疗废水、废弃物的处理处置等关键环节，为防止疫情蔓延、维护公共卫生安全筑起了一道道坚固的防线。

赵笠钧呼吁，在时代的责任面前，环境企业要有更广阔的视野，肩负起更大的责任，为社会提供绿色基础设施建设，提供优质的环保公共服务与产品，不断助推公共管理体系升级，助力经济社会高质量发展。

在之后的答记者问环节，企业家与媒体记者围绕垃圾焚烧退补、垃圾分类、医废处置、黑臭水体治理、国资入主潮、产业融资难、“十四五”规划等产业热点话题展开了深入交流。

杨斌指出，疫情期间，企业应该有拥抱市场变化的心态，做好发展战略，有所为有所不为，基础工作做扎实，才能在未来的疫情以后的宏观经济情况下能够立于不败之地，才能够可持续的发展。

王元珞表示，疫情之下，很多产业都受到了影响，环境产业的发展相对比较稳健。国家这么多年来已经给公众培养出了“环境是非常重要”的理念，环境产业未来发展依然会有很多机遇。

骆建华认为，疫情之后产业的发展有三点趋势，第一，环境保护仍然是刚需。只要有经济发展，只要有人类生活就有环境保护。第二，在环境产业发展过程中，企业发展起伏是一个正常现象，产业很快会回归到一个平稳发展阶段。第三，环境产品从根本上来说还是提供公共产品。

王凯军表示，从2000年开始我国在治水上的投入非常大。20年来，城市污水治理率已经达到90%，“十三五”之后很多都达到了95%以上，水环境持续好转。但实际从黑臭水体治理的反复上来看，前一阶段的问题并没有彻底解决，仍然可能面临很多传统的水污染问题，水污染治理方面还有一些短板要补。比如管道管网系统的短板，补齐之后，污水厂的效益才能提升，黑臭河道才能彻底的解决，需要在几条线上并进。（牛广文）

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