工业经济展现强大韧性（锐财经·一手抓防疫  一手促发展（69））

近期，江西省宜春市上高县工业园在做好疫情防控的同时，积极推进园区内各企业安全有序生产，开足马力，赶制国内外订单。图为上高县匹克（江西）实业有限公司员工正在赶制产品。

陈旗海摄（人民视觉）

位于四川省遂宁市的中石油遂宁天然气净化厂自复工以来，日产气2763万立方米，全力保障区域内民生和工业用气稳定。图为该厂工人正在检查生产设备液位表。

刘昌松摄（人民视觉）

5月20日，国务院新闻办举行新闻发布会，工业和信息化部相关负责人介绍了统筹推进疫情防控和产业转型升级，促进制造业通信业稳定发展的有关情况。

工业和信息化部部长苗圩表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国工业和信息化系统一手抓重点医疗物资保障供应，一手抓工业通信业复工复产，取得了重要阶段性成果。前期已出台的财税金融等政策加快落地见效，逆周期调节政策同步发力，叠加中国集中力量办大事的显著制度优势、庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场，使得中国工业经济展现出应对复杂严峻局面的强大韧性和活力。

复工复产有力有序

1—4月，规模以上工业增加值同比下降4.9%。但是，4月份这一数据转为增长3.9%，实现了由负转正，传递出非常积极的信号。

工业和信息化部部长苗圩指出，3月份以来，随着国内疫情防控成效持续向好，复工复产加快推进，工业生产秩序也在加快恢复。

具体来看，当前工业领域复工复产主要呈现三大特征：

一是复工复产提速扩面，主要指标呈现积极变化。产业链协同复工复产扎实推进。复工率和人员返岗率都接近了100%，基本上恢复到正常水平。随着企业复工后产能加快释放，市场需求逐步回暖。

二是多数行业恢复增长，原材料行业、生活必需品生产供应总体稳定。原材料行业生产增速转正，机械行业生产逐步回升，轻工、纺织等消费品行业持续恢复。4月份汽车产销量分别增长2.3%和4.4%，销量在连续21个月下降后第一次实现正增长。

三是高技术制造业逆势增长，新业态新模式加速成长壮大。1—4月高技术制造业增加值同比增长0.5%，其中3月份和4月份增速分别反弹至8.9%和10.5%，增速快于整体规模以上工业的增速。疫情催生的远程办公、在线教育、无接触配送等新业态新模式蓬勃发展。

“从长远来看，我们有显著的制度优势，有完整的产业体系，有巨大的市场需求，也有充足的政策工具箱。疫情对中国工业经济的影响只是阶段性的，总体是可控的，不会改变其长期向好的发展趋势。”苗圩表示。

新基建成为重要抓手

新型基础设施建设尤为引人关注。对此，工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，工业和信息化部连续出台了推动5G加快发展、深入推进移动物联网全面发展等文件，致力于加快数字基础设施的建设发展，更好地发挥稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要作用。

扩大有效投资。以5G网络建设为例，除了网络建设自身需要投入大量的资金以外，还能够带动产业链上下游，包括相关设备、移动终端的研发和生产，以及培育壮大在线教育、智能家居、沉浸式游戏等新型消费。

培育新模式、新业态、新产业。远程医疗、远程签约、线上办公，甚至本科生、硕士生、博士生答辩，还有世卫大会开幕式等，都可以依托数字基础设施进行。这些新型基础设施将技术转化为生产力，为经济社会秩序恢复提供了保障。

对传统产业数字化赋能。目前，工业互联网领域已有了超过70个具有一定区域和行业影响力的平台，在能源、交通、医疗等行业的应用深度和广度持续拓展，有效地提升了生产效率和质量，提升了传统产业竞争能力和整体发展水平。

“一方面，我们将加速培育、壮大疫情期间已展示出来的诸如超高清直播、云会议、云旅游等新型消费，促进消费升级。另一方面，要继续加大信息通信技术的创新，拓展信息服务新兴业态，推进5G手机等智能终端的研发与规模应用，带动信息消费持续快速增长。”闻库透露。

微观主体释放全新活力

在谈及如何缓解疫情对中小微企业的影响时，苗圩表示，中小企业关系到产业链稳定，更关系到就业问题，因此各部门各地方及时出手，打出了一套帮助中小微企业渡过难关的“政策组合拳”。

“随着各项惠企政策的加快落实，中小企业复工率在稳步提升，企业的困难也得到了一定程度的缓解。”苗圩说，未来将进一步培育中小企业生存和发展的内生性活力和动力，引导中小企业专注于细分领域，努力走“专精特新”的发展道路，使更多中小企业集中在自身所擅长的行业和领域，实现“扬长避短”。

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，疫情给企业经营带来了很大挑战，但同时也催生了大量互联互通需求。这次疫情是“危”也是“机”，加快了工厂、车间智能化改造的步伐，增加了生产过程的远程管控、生产设备的远程诊断和维护需求，使生产少人化、自动化、柔性化趋势明显。最终，让数字基础设施建设变得更加迫切。

在全国政协委员、国务院发展研究中心研究员王一鸣看来，在新一轮科技变革推动下，数据对生产活动的重要性越来越多地显现出来。它正使得原来三次产业的划分边界日趋模糊。“今后一个时期，新基建和产业互联网的深度融合和互动发展，将推动形成各方广泛参与的产业互联网生态。”

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