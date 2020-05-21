需求回暖或持续支撑国际油价反弹

随着各国陆续解除封锁措施刺激需求和产油国产量下降，国际油价19日延续了近期的强劲反弹态势，站上30美元关口。市场人士预计，受减产效应影响，油价涨势短期仍有可能延续。

由于油价仍低于大多数生产商能够盈利的水平，埃克森美孚、EOG Resources等公司都在削减产量并关闭高产油井。在供应减少的同时，全球抗疫封锁措施逐步放松，一些投资者预计油价将长期上涨。

包括沙特、俄罗斯在内的诸多产油国，有效执行减产协议的程度，超出市场预期。按照欧佩克与非欧佩克产油国4月达成的减产协议，该组织在今年5月至6月减产970万桶/日，7月底至年末的减产规模为770万桶/日。5月11日，沙特宣布在减产计划外额外减产100万桶/日，科威特和阿联酋随之跟进。

欧佩克预计，非欧佩克国家2020年原油供应量将减少350万桶/日，上月预计将减少150万桶/日。

美国能源信息署(EIA)5月19日发布报告指出，6月，美国七个主要页岩盆地的页岩油产量将创纪录地下降19.7万桶/日，从5月的801.9万桶/日下降至782.2万桶/日。

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