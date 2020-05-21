原标题：审计署2019年办理人大代表建议和政协委员提案14件

审计署2019年共承办十三届全国人大二次会议代表建议5件、全国政协十三届二次会议委员提案9件，目前已全部按要求在规定期限内办结。建议提案涉及国家经济社会发展和人民群众普遍关心的问题，主要集中在财税金融、资源环境、民生、经济发展、审计体制等领域。

审计署党组高度重视建议提案办理工作，始终将其作为一项重要政治任务，有效建立起署党组统一领导、办公厅统筹协调、各司局分工负责、办公厅加强督办检查的办理工作机制。建议提案办理过程中，署主要负责同志和分管领导多次对建议提案办理工作作出批示、提出明确要求，安排专人参加全国人大办公厅和全国政协办公厅交办会，广泛听取各方意见；署办公厅制订《关于2019年全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作方案》，对建议提案办理的工作分工、质量要求、办理时限、办理流程、与代表和委员的沟通要求、答复格式等均作了明确规定；各承办单位切实压实责任、强化沟通协调、严格计划管理、倒排工期，确保按时保质完成各项办理任务。同时，审计署将建议提案办理工作纳入署督办事项，建立督办台账，逐一跟踪督办，按月通报建议提案办理情况。

为确保办理质量，审计署注重强化沟通协调，认真听取人大代表和政协委员意见，切实提升办理实效；加强与人大、政协相关部门及各主办、协办、会办单位的沟通，努力使各项答复更加全面、准确、切合实际，推动有关问题的解决和相关政策的完善。

审计署坚持把办理工作作为改进审计工作的重要契机和途径。结合建议提案，在2019年的审计工作中持续加大对国家重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计力度，进一步强化民生和资源环境审计，推动国家精准扶贫精准脱贫政策贯彻落实，助力中小企业发展，促进生态文明建设，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，不断加强和改进审计工作，不断创新审计方式方法，着力提高审计质量和效率，取得了较好效果。（吴伯银）

(责编：杨曦、孙阳)