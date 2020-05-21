阿里公布数字健康新基建大图

20日，阿里巴巴通过旗下智库阿里研究院发布了阿里大健康数字基建大图，系统梳理了阿里在医疗健康新基建的布局。

新冠疫情加速了中国互联网医疗的布局，也让中国各界了解到互联网+医疗健康对于传统医疗卫生系统的补位和助力。据介绍，阿里大健康生态体系，除了阿里健康，还包括阿里云、达摩院、钉钉、支付宝、UC等阿里巴巴各相关平台与医疗健康相关的业务部分。

平台、技术、内容、产品和应用共同构成了阿里大健康生态系统。而阿里研究院也针对阿里大健康数字基建做了定义：是基于阿里云计算，以互联网支付和信用体系、数据中台、医疗云等行业应用为基础平台，衍生出医疗卫生大健康领域多种应用服务的系统总称。

具体而言，该新基建大图包括云计算、大数据、人工智能、物联网等构成的“底座”——数字技术基础设施；建立在该底座之上的，是行业应用基础平台。该层平台立足于数字技术基础设施，内生于阿里经济体生态，落地于医疗健康行业现状，包括阿里互联网支付和信用体系、区域医疗云、数字医共体、各类码引擎和医疗数据平台等，从而得以“长出”一系列特色产品和服务。

在上述两个层面的基础上，是阿里大健康的数字健康服务系统。后者不仅包括针对患者的互联网医疗、医药电商、在线医学科普平台、电子医保卡及电子健康档案等产品和服务；也包括针对行业的追溯系统、医疗人工智能、院内在线管理系统等；同时包括疫情期间助力政府构建的疫情应急管理系统。

阿里研究院认为，未来十年，健康产业将在数字基建中迎来快速发展和更大普惠。如果能加大在健康领域的数字基建投入，将会为中国公共卫生社会治理奠定良好的技术和服务基础，更好的实现健康中国2030战略普惠目标。（牛广文）

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